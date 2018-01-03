Планы на выходные: куда пойти 6-7 января в Минске

Приближается Рождество, а значит, праздничному настроению все еще быть, да и отсутствие морозов — хороший повод провести выходные активно и вне дома. В традиционной подборке Sputnik — самые примечательные события выходных 6-7 января.

Большой фестиваль "Город счастливых людей"

В парке Горького 7 января с 13:00 до 17:00 пройдет бесплатный масштабный фестиваль "Город счастливых людей".



© Sputnik / Марина Серебрякова "Каляды" в Дудутках: танцы и забавы от души 12

На территории парка разместится множество "островков" для гостей всех возрастов: фотозоны, игровые локации (Фанты, "настолки", Городки, зимний флоброл), зона с hand-made и угощениями, а также теплая палатка на 300 человек со сценой прямо внутри и горячими напитками.

Рождественские ярмарки с празднованиями

Прийти на Международный Рождественский фестиваль "Радость" можно с 11:00 до 20:00, но доступен он только до 6 января. По словам организаторов, мероприятие объединяет в себе культурную, духовную, детскую и благотворительную программы, а также рождественскую ярмарку. В канун Рождества тут пройдет представление у елки.

Минский рождественский фестиваль во Дворце спорта будет ждать гостей каждый день с 12:00 до 21:00 до 10 января. Праздничные мелочи ждут минчан в 20 деревянных торговых шале, на фудзоне можно подкрепиться, а в воскресенье, 7 января, с полудня до 18:00 тут развернется торжественное празднование Рождества.

"Смешоу" от самого титулованного в Европе клоуна

В Театре киноактера 6 и 7 января в 19:00 пройдет авторское шоу самого титулованного в Европе клоуна Сергея Загорского.

Большая команда будет показывать фокусы и сенсационное лазерное 3D-шоу, устроит водопад мыльных пузырей и пенную дискотеку. Стоимость входного билета — 12 рублей.

Выставки

В разных уголках Минска открыты выставки самой разной направленности.

В Galleria Minsk на протяжении всех выходных можно посмотреть на роботов и трансформеров (от 9 рублей за билет). В ТЦ Outleto в первый день 2018 года открылась выставка "Тропики" с экзотическими рептилиями (3,5 рубля). В Музей кота можно зайти за общением с котами и кошками, соответствующими играми и произведениями искусства, а также горячими напитками и сладостями из "Котокафе".



© Sputnik / Марина Серебрякова Искусствовед, театральный художник, историк моды и главный модный судья Александр Васильев

В Историческом музее можно познакомиться с крупнейшей в мире частной коллекцией исторических костюмов Александра Васильева — "Модный век" (8 рублей). В Magic Club царит атмосфера из вселенной Гарри Поттера: на выставке "Философский Камень" покажут всевозможную магическую атрибутику, вовлекут в тематические игры и угостят напитками (естественно, волшебными).

"Калядныя забавы" в Ботаническом саду

Большой рождественский праздник пройдет и в минском Ботаническом саду в субботу, 6 января, с 13:00 до 16:00. Один билет обойдется в 6 рублей.

Гости смогут поучаствовать в спортивно-интерактивной программе, заглянуть в зеленый оазис тропической оранжереи, преодолеть колядную полосу препятствий (или даже покататься на лыжах и побегать на ходулях), научиться петь колядные песни, сделать селфи у фотозон (с настоящим благородным оленем и мудрой совой) и увидеть эффектное фаер-шоу.

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Новогоднее дневное шоу с дельфинами

В Минский дельфинарий "Немо" зовут на сказочное новогоднее шоу с музыкой и интерактивом для всей семьи. Обещают встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Покажут, конечно, дельфинов, а еще морских котиков и льва.

Представления будут проходить 6 и 7 января в 12:00, 15:00 и 18:00. Стоимость — 25 рублей.

Свежие фильмы

Среди кинопремьер, показы которых стартовали 4 января, — американский биографический мюзикл "Величайший шоумен" и пара новогодних картин. С четверга в прокате французские комедии "Санта и компания" и "Праздничный переполох".

Новые фильмы доступны на протяжении всего уикенда в большинстве кинотеатров столицы.