Нобелевский лауреат назвала пять простых способов замедлить старение

Нобелевский лауреат, биолог Элизабет Блэкберн назвала Business Insider пять простых способов замедлить старение. Они не помогут жить вечно — но позволят продлить то время, которое вы проведете без болезней.



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Элизабет Блэкберн в 2009 году стала лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине совместно с Кэрол Грейдер и Джеком Шостаком с формулировкой «за открытие механизмов защиты хромосом теломерами и фермента теломеразы». Формулируя советы, которые помогут увеличить промежуток здоровой старости, специалист основывалась на своей научной работе по теории старения из-за укорачивания теломерных участков хромосом.

Во-первых, Блэкберн рекомендует справиться со стрессом. В своем исследовании она изучала поведение матерей, воспитывающих детей с аутизмом и другими хроническими заболеваниями. И обнаружила, что у более стрессоустойчивых женщин теломеры укорачивались значительно медленнее.

— Отношение к ситуации имеет значение. Если стрессовую ситуацию вы воспримите как вызов, с которым нужно справиться, кровь направится к вашим мозгу и сердцу и случится кратковременный, но энергичный выброс кортизола.

Во-вторых, биолог советует медитировать. По данным исследования , люди, медитировавшие по 12 минут в день в течение двух месяцев, смогли замедлить изменение теломер.

Также Блэкберн считает важным больше общаться с соседями, вступить в брак и поддерживать дружеские отношения на протяжении всей жизни. А еще ученая рекомендует зарабатывать деньги: исследование 2013 года показало, что у людей с более высокими доходами теломеры чаще бывают длиннее.