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Нобелевский лауреат назвала пять простых способов замедлить старение
Нобелевский лауреат, биолог Элизабет Блэкберн назвала
Элизабет Блэкберн в 2009 году стала лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине совместно с Кэрол Грейдер и Джеком Шостаком с формулировкой «за открытие механизмов защиты хромосом теломерами и фермента теломеразы». Формулируя советы, которые помогут увеличить промежуток здоровой старости, специалист основывалась на своей научной работе по теории старения из-за укорачивания теломерных участков хромосом.
Во-первых, Блэкберн рекомендует справиться со стрессом. В своем
— Отношение к ситуации имеет значение. Если стрессовую ситуацию вы воспримите как вызов, с которым нужно справиться, кровь направится к вашим мозгу и сердцу и случится кратковременный, но энергичный выброс кортизола.
Во-вторых, биолог советует медитировать. По данным
Также Блэкберн считает важным больше общаться с соседями, вступить в брак и поддерживать дружеские отношения на протяжении всей жизни. А еще ученая рекомендует зарабатывать деньги:
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Нобелевский лауреат, биолог Элизабет Блэкберн назвала Business Insider пять легких способов замедлить старение. Они не помогут вам жить вечно - но позволят продлить то...
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