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"Интеграл" реализует инновационный проект V техноуклада

04.01.2018 15:42 — Разное | Ежедневник  
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"Интеграл" реализует инновационный проект V техноуклада

Реализация инновационного проекта позволит создать новые для Беларуси импортозамещающие фоточувствительные приборы и микросхемы.

Как сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время посещения ОАО «Интеграл», инновационность проекта, который относится к V технологическому укладу, заключается в организации производства новой продукции – биполярных и БиКДМОП (комбинированные биполярно-полевые технологические процессы) интегральных микросхем на пластинах диаметром 150 мм с проектными нормами 0,8 мкм.

Следует отметить, что в Государственную программу инновационного развития на 2016-2020 годы включены еще три проекта ОАО «Интеграл», два из которых уже выполнены: по производству новой для нашей страны продукции – эпитаксиальных структур с внедрением новых технологических процессов и фокальных плоскостей на основе фоточувствительных приборов для наблюдения и дистанционного зондирования Земли. В настоящее время на предприятии работают над перспективной технологией корпусирования интегральных микросхем с последующим ее использованием в производстве изделий промышленного и специального назначения.

Проект основан на использовании отечественных технологий и относится к V технологическому укладу. Его инновационность заключается в разработке и внедрении новой для республики технологии корпусирования, позволяющей производить новую продукцию, соответствующую мировому уровню разрабатываемых технологий по субмикронным проектным нормам, сообщила пресс-служба Госудасртвенного комитета по науке и технологиям.

 
 
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Реализация инновационного проекта позволит создать новые для Беларуси импортозамещающие фоточувствительные приборы и микросхемы.

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