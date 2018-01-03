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Российский военный городок уничтожили 12 тоннами взрывчатки
В результате уникальной операции российских саперов полностью уничтожен военный городок на Чукотке,
Сила взрывов была такова, что бетонные стенные разлетались, как щепки. В Минобороны отметили, что особенностью выполнения практических подрывов стала не однотипность построек, в частности, здания были различной этажности, имели различную толщину стен и перекрытий, площадь.
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Саперы использовали тротил и стандартные заряды на основе пластичных веществ.
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