Российский военный городок уничтожили 12 тоннами взрывчатки

В результате уникальной операции российских саперов полностью уничтожен военный городок на Чукотке, сообщает «Российская газета».

Видео подрыва зданий с помощью двенадцати тонн взрывчатки было опубликовано на YouTube. Саперы использовали тротил и стандартные заряды на основе пластичных веществ. Казармы были снесены серией направленных взрывов. Всего было уничтожено 85 различных сооружений.

Сила взрывов была такова, что бетонные стенные разлетались, как щепки. В Минобороны отметили, что особенностью выполнения практических подрывов стала не однотипность построек, в частности, здания были различной этажности, имели различную толщину стен и перекрытий, площадь.

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