ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси выросла ставка по семейному капиталу

04.01.2018 16:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси выросла ставка по депозитам семейного капитала. В 2018 году она составит 2,10697% годовых. Об этом сообщает Министерство финансов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Размер процентной ставки по депозитам на семейный капитал привязан к ставке LIBOR. Минфин пересматривает ставку по капиталу каждый год. Ее размер устанавливается на уровне ставки LIBOR на последний день календарного года, предшествующего календарному году начисления процентов, отмечают в Минфине.

В 2017 году ставка составляла 1,68567% годовых, а в 2016-м - 1,1780% годовых. 

Сумма, которую государство зачисляет на депозит «для многодетных», составляет 10 тысяч долларов. За семейным капиталом уже обратилось 46 тысяч семей, они открыли депозиты на общую сумму в 460 миллионов долларов.

Напомним, общественные организации предлагают назначать семейный капитал при рождении второго ребенка.

Семейный капитал «заработал» в Беларуси с 1 января 2015 года. Право на поддержку имеют граждане Беларуси при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей, родившихся с 1 января 2015 года до 31 декабря 2019 года. При этом как минимум троим детям в семье не должно быть больше 18 лет. Семейный капитал не выдается на руки, а хранится в течение 18 лет на специальном депозите в «Беларусбанке».

Читайте также
Министр труда — про повышение пенсий, минимальный страховой стаж и "дыру" в ФСЗН
Новые тарифы на коммуналку и отказ от перекрестного субсидирования. Совмин — про реформы в ЖКХ
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ставка по депозитам семейного капитала в 2018 году составит 2,10697% годовых.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Уже дешевые, но еще актуальные iPhone: подборка гаджетов Apple, продающихся в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика