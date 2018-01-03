В Беларуси выросла ставка по семейному капиталу

В Беларуси выросла ставка по депозитам семейного капитала. В 2018 году она составит 2,10697% годовых. Об этом сообщает Министерство финансов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Размер процентной ставки по депозитам на семейный капитал привязан к ставке LIBOR. Минфин пересматривает ставку по капиталу каждый год. Ее размер устанавливается на уровне ставки LIBOR на последний день календарного года, предшествующего календарному году начисления процентов, отмечают в Минфине.

В 2017 году ставка составляла 1,68567% годовых, а в 2016-м - 1,1780% годовых.

Сумма, которую государство зачисляет на депозит «для многодетных», составляет 10 тысяч долларов. За семейным капиталом уже обратилось 46 тысяч семей, они открыли депозиты на общую сумму в 460 миллионов долларов.

Напомним, общественные организации предлагают назначать семейный капитал при рождении второго ребенка.

Семейный капитал «заработал» в Беларуси с 1 января 2015 года. Право на поддержку имеют граждане Беларуси при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей, родившихся с 1 января 2015 года до 31 декабря 2019 года. При этом как минимум троим детям в семье не должно быть больше 18 лет. Семейный капитал не выдается на руки, а хранится в течение 18 лет на специальном депозите в «Беларусбанке».