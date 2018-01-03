|
В Беларуси выросла ставка по семейному капиталу
В Беларуси выросла ставка по депозитам семейного капитала. В 2018 году она составит 2,10697% годовых. Об этом сообщает Министерство финансов.
Размер процентной ставки по депозитам на семейный капитал привязан к ставке LIBOR. Минфин пересматривает ставку по капиталу каждый год. Ее размер устанавливается на уровне ставки LIBOR на последний день календарного года, предшествующего календарному году начисления процентов, отмечают в Минфине.
В 2017 году ставка
Сумма, которую государство зачисляет на депозит «для многодетных», составляет 10 тысяч долларов. За семейным капиталом уже обратилось 46 тысяч семей, они открыли депозиты на общую сумму в 460 миллионов долларов.
Напомним, общественные организации
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ставка по депозитам семейного капитала в 2018 году составит 2,10697% годовых.
|
Архив (Разное)
Комментарии