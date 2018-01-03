Уже дешевые, но еще актуальные iPhone: подборка гаджетов Apple, продающихся в Беларуси

Кроме iPhone X , iPhone 8 и 8 Plus в Беларуси отлично продаются более старые модели смартфонов компании Apple. Мы составили подборку из пяти актуальных сегодня аппаратов, которые по прежнему поддерживает Apple (они вместе со всеми обновились до iOS 11) и которые успели существенно подешеветь со старта продаж. Отличный вариант для тех, кто хочет попробовать «яблочную» продукцию.

iPhone 5s

Один из самых популярных смартфонов производителя, вышедший в продажу осенью 2013 года. Сегодня в большинстве интернет-магазинов продаются восстановленные (RFB) версии устройства, цена которых находится на уровне 500 рублей (252 доллара). Цена нового аппарата на старте продаж (в США) равнялась 649 долларам.





Гаджет выполнен в металлическом корпусе со сканером отпечатков пальцев в клавише Home на фронтальной стороне аппарата. Диагональ дисплея — 4 дюйма, разрешение — 1136 на 640 пикселей (326 ppi).

Девайс работает на процессоре Apple А7 и дополняется 1 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища в восстановленной версии — 16 ГБ. Разрешение основной камеры — 8 Мп, фронтальной — 1,2 Мп. Емкость аккумулятора — 1560 мАч.

В синтетическом тесте производительности AnTuTu гаджет набирает около 60 000 очков, чего даже сегодня «с головой» хватает для выполнения всех «бытовых» задач вроде просмотра потокового видео в высоком разрешении или общения в мессенджерах.

iPhone 6

Презентация аппарата состоялась в 2014 году. Сегодня цена устройства в интернет-магазинах Беларуси составляет около 850 рублей (430 долларов). В США на старте продаж гаджет опять же предлагался за 649 долларов.





Основным нововведением устройства стал увеличенный до 4,7 дюймов дисплей (1334 на 750 пикселей, 326 ppi). Кроме того, Apple представила Plus-версию смартфона с экраном диагональю в 5,5 дюймов и Full HD-разрешением.

Процессором для обоих устройств стал новый чип Apple A8, но объем оперативной памяти остался неизменным — 1 ГБ. Впрочем, в AnTuTu аппарат набирает почти 80 000 баллов.

Для сравнения: результат «почти флагманских» смартфонов Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+, которые поступают в продажу в крупных торговых сетях в Беларуси, также составляет порядка 80 000 очков.

Разрешение основной камеры — 8 Мп, фронтальной — 1,2 Мп. Емкость аккумулятора — 1810 мАч.

iPhone 6s и iPhone 6s Plus

Презентация гаджетов прошла в сентябре 2015 года, вскоре смартфоны поступили в продажу по всему миру. Сегодня iPhone 6s в среднем продается за 1100 рублей, iPhone 6s Plus — за 1600 рублей. Два года назад аппараты оценивались соответственно в 1800 и 2100 рублей.



iPhone 6s

Отличий в дизайне в сравнении с предшествующим iPhone 6 девайсы не получили. В них используются аналогичные по размеру и разрешению дисплеи. Из главных нововведений — система 3D Touch, распознающая силу нажатий на экраны.

Процессором выступил новый чип Apple A9. Оперативной памяти в обоих устройствах — 2 ГБ, постоянной — от 16 ГБ. Результат «младшего» iPhone 6s в тесте AnTuTu составляет порядка 133 000 баллов. Основная камера одинарная, на 12 Мп. Разрешение фронтального модуля — 5 Мп.

Отличаются лишь емкости аккумуляторов. В iPhone 6s используется батарея на 1715 мАч, в iPhone 6s Plus — на 2750 мАч.

iPhone SE

Улучшенная версия iPhone 5S, вышедшая в продажу в 2016 году. Дизайн гаджета в сравнении с предшественником остался прежним. Основные улучшения получила «начинка» аппарата (она практически аналогична iPhone 6s). Сегодня смартфон можно приобрести за 700−750 рублей. При том, что на старте продаж в Беларуси устройство оценивалось в 1200 рублей.





Аппарат работает на процессоре Apple A9 и дополняется 2 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища начинается от 16 ГБ. В AnTuTu смартфон набирает 130 000 очков, что вместе с небольшим разрешением дисплея в 1136 на 640 пикселей (4 дюйма) позволяет играть в любые игры на максимальных настройках графики.

Емкость аккумулятора устройства составляет 1624 мАч. Разрешение основной камеры — 12 Мп, фронтальной — 1,2 Мп.