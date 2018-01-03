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Уже дешевые, но еще актуальные iPhone: подборка гаджетов Apple, продающихся в Беларуси
Кроме
Один из самых популярных смартфонов производителя, вышедший в продажу осенью 2013 года. Сегодня в большинстве интернет-магазинов продаются
Гаджет выполнен в металлическом корпусе со сканером отпечатков пальцев в клавише Home на фронтальной стороне аппарата. Диагональ дисплея — 4 дюйма, разрешение — 1136 на 640 пикселей (326 ppi).
Девайс работает на процессоре Apple А7 и дополняется 1 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища в восстановленной версии — 16 ГБ. Разрешение основной камеры — 8 Мп, фронтальной — 1,2 Мп. Емкость аккумулятора — 1560 мАч.
В синтетическом тесте производительности AnTuTu гаджет
Презентация аппарата состоялась в 2014 году. Сегодня цена устройства в интернет-магазинах Беларуси составляет около 850 рублей (430 долларов). В США на старте продаж гаджет опять же предлагался за 649 долларов.
Основным нововведением устройства стал увеличенный до 4,7 дюймов дисплей (1334 на 750 пикселей, 326 ppi). Кроме того, Apple представила
Процессором для обоих устройств стал новый чип Apple A8, но объем оперативной памяти остался неизменным — 1 ГБ. Впрочем, в AnTuTu аппарат
Для сравнения: результат «почти флагманских» смартфонов Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+, которые
Разрешение основной камеры — 8 Мп, фронтальной — 1,2 Мп. Емкость аккумулятора — 1810 мАч.
Презентация гаджетов прошла в сентябре 2015 года, вскоре смартфоны поступили в продажу по всему миру. Сегодня iPhone 6s в среднем продается за 1100 рублей, iPhone 6s Plus — за 1600 рублей. Два года назад аппараты оценивались соответственно в 1800 и 2100 рублей.
Отличий в дизайне в сравнении с предшествующим iPhone 6 девайсы не получили. В них используются аналогичные по размеру и разрешению дисплеи. Из главных нововведений — система 3D Touch, распознающая силу нажатий на экраны.
Процессором выступил новый чип Apple A9. Оперативной памяти в обоих устройствах — 2 ГБ, постоянной — от 16 ГБ. Результат «младшего» iPhone 6s в тесте AnTuTu
Отличаются лишь емкости аккумуляторов. В iPhone 6s используется батарея на 1715 мАч, в iPhone 6s Plus — на 2750 мАч.
Улучшенная версия iPhone 5S, вышедшая в продажу в 2016 году. Дизайн гаджета в сравнении с предшественником остался прежним. Основные улучшения получила «начинка» аппарата (она практически аналогична iPhone 6s). Сегодня смартфон можно приобрести за 700−750 рублей. При том, что на старте продаж в Беларуси устройство оценивалось в 1200 рублей.
Аппарат работает на процессоре Apple A9 и дополняется 2 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища начинается от 16 ГБ. В AnTuTu смартфон
Емкость аккумулятора устройства составляет 1624 мАч. Разрешение основной камеры — 12 Мп, фронтальной — 1,2 Мп.
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