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Педагогов Беларуси избавили от бюрократии?
Белорусских учителей обяжут заполнять только четыре документа, при этом их не будут привлекать к работам, не относящимся к выполнению их основных трудовых функций.
Такие положения предусматривает постановление Министерства образования №164 от 27 декабря 2017 года, сообщает
Определен перечень документов, которые будут заполнять педагоги, в их числе классный журнал и дневники учащихся школы.
Кроме того, будет ограничена практика привлечения учителей «к выполнению работ, не относящихся к выполнению их трудовых функций».
Такие нововведения приняты в соответствии с поручениями Александра Лукашенко, данными на Республиканском педагогическом совете в августе 2017 года.
Президент в ходу форума подчеркнул, что
«Вы знаете мои подходы по преобразованию, совершенствованию, где-то реформированию системы нашего образования. Сущность этих подходов состоит в том, что я категорически против какой-то ломки, даже реформирования в полном смысле этого слова», -
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Белорусских учителей обяжут заполнять только четыре документа, при этом их не будут привлекать к работам, не относящимся к выполнению их основных трудовых...
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