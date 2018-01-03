Педагогов Беларуси избавили от бюрократии?

Белорусских учителей обяжут заполнять только четыре документа, при этом их не будут привлекать к работам, не относящимся к выполнению их основных трудовых функций.

Такие положения предусматривает постановление Министерства образования №164 от 27 декабря 2017 года, сообщает БЕЛТА .

Определен перечень документов, которые будут заполнять педагоги, в их числе классный журнал и дневники учащихся школы.

Кроме того, будет ограничена практика привлечения учителей «к выполнению работ, не относящихся к выполнению их трудовых функций».

Такие нововведения приняты в соответствии с поручениями Александра Лукашенко, данными на Республиканском педагогическом совете в августе 2017 года.

Президент в ходу форума подчеркнул, что главной задачей учителя должно быть обучение и воспитание детей, а не «бумаготворчество».