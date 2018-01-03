ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Педагогов Беларуси избавили от бюрократии?

04.01.2018 16:25 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Белорусских учителей обяжут заполнять только четыре документа, при этом их не будут привлекать к работам, не относящимся к выполнению их основных трудовых функций.

Такие положения предусматривает постановление Министерства образования №164 от 27 декабря 2017 года, сообщает БЕЛТА.

Определен перечень документов, которые будут заполнять педагоги, в их числе классный журнал и дневники учащихся школы.

Кроме того, будет ограничена практика привлечения учителей «к выполнению работ, не относящихся к выполнению их трудовых функций».

Такие нововведения приняты в соответствии с поручениями Александра Лукашенко, данными на Республиканском педагогическом совете в августе 2017 года.

Президент в ходу форума подчеркнул, что главной задачей учителя должно быть обучение и воспитание детей, а не «бумаготворчество».

«Вы знаете мои подходы по преобразованию, совершенствованию, где-то реформированию системы нашего образования. Сущность этих подходов состоит в том, что я категорически против какой-то ломки, даже реформирования в полном смысле этого слова», - сказал Александр Лукашенко.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусских учителей обяжут заполнять только четыре документа, при этом их не будут привлекать к работам, не относящимся к выполнению их основных трудовых...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси выросла ставка по семейному капиталу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика