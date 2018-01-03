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Появилась первая фотография нового "Гелика" без камуфляжа. Предположительно, официальная
В Сети появилось первое изображение внедорожника Mercedes-Benz G-класса нового поколения, на которой автомобиль показан без камуфляжа. Снимок, который предположительно является официальным, опубликован на сайте
Авторы сайта отметили, что фотография была получена ими по электронной почте накануне. При этом в социальной сети Instagram есть еще несколько изображений G-класса нового поколения, достоверность которых пока неизвестна.
Вместе с этим компания Mercedes-Benz опубликовала несколько изображений внедорожника в камуфляже, а также рассказала о некоторых его характеристиках. Автопроизводитель отметил, например, что спереди у G-класса нового поколения установлены двойные попечение рычаги, а сзади — по четыре продольных рычага на каждой стороне, а также тяга Панара.
Дорожный просвет внедорожника составляет 241 миллиметр (плюс шесть миллиметров), а максимальная глубина преодолеваемого брода выросла на 10 сантиметров по сравнению с предшественником и теперь составляет 70 сантиметров.
Угол въезда G-класса составит 30 градусов, а съезда — 31 градус. Угол рампы равен 26 градусам. Ход передней подвески «Гелика» на сжатие составит 85 сантиметров, а на отбой — 100 миллиметров. Для задней подвески эти показатели равны 82 и 142 миллиметрам соответственно.
В Mercedes-Benz добавили также, что внедорожник, построенный на раме лестничного типа, получит девятидиапазонный «автомат» с понижающим рядом, а также особый режим работы управляющей электроники — G-Mode. Он включается автоматически при блокировке всех трех дифференциалов и активации «понижайки». В этом случае электроника подстраивает алгоритм работы рулевого управления, педали газа и элементов шасси для движения в условиях тяжелого бездорожья.
Ранее компания Mercedes-Benz полностью показала интерьер нового G-класса. Он будет выполнен в стилистике текущих моделей немецкого автопроизводителя. Например, E- и S-класса. Премьера «Гелика» состоится на автосалоне в Детройте. Моторшоу откроется 13 января.
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Премьера "Гелика" состоится на автосалоне в Детройте. Моторшоу откроется 13 января.
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