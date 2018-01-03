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Появилась первая фотография нового "Гелика" без камуфляжа. Предположительно, официальная

04.01.2018 16:32 — Разное | Tut.by  
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В Сети появилось первое изображение внедорожника Mercedes-Benz G-класса нового поколения, на которой автомобиль показан без камуфляжа. Снимок, который предположительно является официальным, опубликован на сайте Mercedes-Fans.


Авторы сайта отметили, что фотография была получена ими по электронной почте накануне. При этом в социальной сети Instagram есть еще несколько изображений G-класса нового поколения, достоверность которых пока неизвестна.

Вместе с этим компания Mercedes-Benz опубликовала несколько изображений внедорожника в камуфляже, а также рассказала о некоторых его характеристиках. Автопроизводитель отметил, например, что спереди у G-класса нового поколения установлены двойные попечение рычаги, а сзади — по четыре продольных рычага на каждой стороне, а также тяга Панара.


Дорожный просвет внедорожника составляет 241 миллиметр (плюс шесть миллиметров), а максимальная глубина преодолеваемого брода выросла на 10 сантиметров по сравнению с предшественником и теперь составляет 70 сантиметров.


Угол въезда G-класса составит 30 градусов, а съезда — 31 градус. Угол рампы равен 26 градусам. Ход передней подвески «Гелика» на сжатие составит 85 сантиметров, а на отбой — 100 миллиметров. Для задней подвески эти показатели равны 82 и 142 миллиметрам соответственно.


В Mercedes-Benz добавили также, что внедорожник, построенный на раме лестничного типа, получит девятидиапазонный «автомат» с понижающим рядом, а также особый режим работы управляющей электроники — G-Mode. Он включается автоматически при блокировке всех трех дифференциалов и активации «понижайки». В этом случае электроника подстраивает алгоритм работы рулевого управления, педали газа и элементов шасси для движения в условиях тяжелого бездорожья.

Ранее компания Mercedes-Benz полностью показала интерьер нового G-класса. Он будет выполнен в стилистике текущих моделей немецкого автопроизводителя. Например, E- и S-класса. Премьера «Гелика» состоится на автосалоне в Детройте. Моторшоу откроется 13 января.

 
 
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Премьера "Гелика" состоится на автосалоне в Детройте. Моторшоу откроется 13 января.

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