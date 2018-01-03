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Правительство установило объем госзаказа на макулатуру и отходов стекла

04.01.2018 16:35 — Разное | Ежедневник  
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Правительство установило объем госзаказа на макулатуру и отходов стекла

Правительство установило объемы заказа на поставку (заготовку, сдачу) в 2018 году бумаги и картона и отходов стекла для республиканских государственных нужд.

Согласно постановлению Совета министров от 30 декабря 2017 года № 1049, всего в Беларуси планируется заготовить 280 тыс. т отходов бумаги и картона и 107,3 тыс. т отходов стекла.

В Минске предполагается собрать – 92,5 тыс. т. отходов бумаги и картона, Гомельская область должна заготовить 36 тыс. т, Брестская - 35 тыс. т, Минская и Могилевская - по 30 тыс. т, Гродненская – 28,5 тыс. т, Витебская - 28 тыс. т.

Объемы поставки (сдачи) на переработку отходов стекла в Минске должны составить 26,5 тыс. т, Минской области - 16 тыс. т, Гомельской - 15 тыс. т, Витебской - 14 тыс. т, Брестской - 13,5 тыс. т, Могилевской - 12,5 тыс. т, Гродненской – 9,8 тыс. т.

Государственными заказчиками по поставке (заготовке, сдаче) для республиканских государственных нужд отходов бумаги и картона определены Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и входящие в его состав организации, специализирующиеся на производстве картонно-бумажной продукции, а также открытые акционерные общества "Зеленоборское" и "Белгипс"; стекла - государственное торгово-производственное объединение "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы", а также ОАО "Гродненский стеклозавод", СЗАО "Стеклозавод Елизово" и производственное унитарное предприятие "Белстеклопром".

Министерству жилищно-коммунального хозяйства поручено обеспечить координацию работы облисполкомов, Минского горисполкома и государственных заказчиков по выполнению государственного заказа, сообщила пресс-служба Совмина.

 
Теги: Минск
 
 
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Правительство установило объемы заказа на поставку (заготовку, сдачу) в 2018 году бумаги и картона и отходов стекла для республиканских государственных нужд.

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