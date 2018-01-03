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Белоног: два смертельных ДТП в Минской области – водители скрылись
04.01.2018 17:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Сразу два дорожно-транспортных происшествия произошли в Минской области вечером в среду, 3 января. В обоих случаях
© Sputnik / Виктор Толочко
Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами и находился в состоянии алкогольного опьянения. Пока следователи не могут сказать, шел ли мужчина по дороге, или лежал на проезжей части в момент наезда. Ведется розыск автомобиля и водителя, им управлявшего.
"В Молодечненском районе в машине скорой помощи от телесных повреждений, полученных в результате наезда автомобиля, скончался местный житель 1979 года рождения. Установлено, что совершил наезд житель Минска 1980 года рождения, управляя личным автомобилем Opel Omega", — сообщила Белоног.
В результате розыска автомобиль был обнаружен, а впоследствии был задержан и сам водитель. По предварительным данным, он был пьян. Выехав на встречную полосу, он совершил наезд на пешехода, шедшего в свой день рождения с тортом домой. Погибший был обозначен световозвращающими элементами.
В обоих случаях возбуждены
Граждан, располагающих какими-либо сведениями по данным ДТП, просят обратиться в РОСК Логойского и Молодечнеского районов.
Комментарий официального представителя Следственного комитета по Минской области Татьяны Белоног слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног рассказала радио Sputnik Беларусь подробности двух смертельных ДТП с участием пешеходов ― в обоих...
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