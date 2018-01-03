ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоног: два смертельных ДТП в Минской области – водители скрылись

04.01.2018 17:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Сразу два дорожно-транспортных происшествия произошли в Минской области вечером в среду, 3 января. В обоих случаях погибли пешеходы, а водители скрылись. Так в деревне Янушковичи Логойского района на улице Центральной примерно в 17.50 минут было обнаружено тело мужчины, местного жителя 1961 года рождения, с очевидными признаками наезда автотранспорта.

Белоног: два смертельных ДТП в Минской области – водители скрылись
© Sputnik / Виктор Толочко
Два водителя переехали лежавшего на трассе М1 мужчину и скрылись

Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами и находился в состоянии алкогольного опьянения. Пока следователи не могут сказать, шел ли мужчина по дороге, или лежал на проезжей части в момент наезда. Ведется розыск автомобиля и водителя, им управлявшего.

"В Молодечненском районе в машине скорой помощи от телесных повреждений, полученных в результате наезда автомобиля, скончался местный житель 1979 года рождения. Установлено, что совершил наезд житель Минска 1980 года рождения, управляя личным автомобилем Opel Omega", — сообщила Белоног.

В результате розыска автомобиль был обнаружен, а впоследствии был задержан и сам водитель. По предварительным данным, он был пьян. Выехав на встречную полосу, он совершил наезд на пешехода, шедшего в свой день рождения с тортом домой. Погибший был обозначен световозвращающими элементами.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия.

Граждан, располагающих какими-либо сведениями по данным ДТП, просят обратиться в РОСК Логойского и Молодечнеского районов.

Комментарий официального представителя Следственного комитета по Минской области Татьяны Белоног слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

Водитель сбил молодого зубра в Пружанском районе >>

Наезд на женщину в Солигорске произошел по вине сотрудника ГАИ >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног рассказала радио Sputnik Беларусь подробности двух смертельных ДТП с участием пешеходов ― в обоих...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Правительство установило объем госзаказа на макулатуру и отходов стекла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика