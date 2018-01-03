Сразу два дорожно-транспортных происшествия произошли в Минской области вечером в среду, 3 января. В обоих случаях погибли пешеходы, а водители скрылись . Так в деревне Янушковичи Логойского района на улице Центральной примерно в 17.50 минут было обнаружено тело мужчины, местного жителя 1961 года рождения, с очевидными признаками наезда автотранспорта.



© Sputnik / Виктор Толочко Два водителя переехали лежавшего на трассе М1 мужчину и скрылись

Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами и находился в состоянии алкогольного опьянения. Пока следователи не могут сказать, шел ли мужчина по дороге, или лежал на проезжей части в момент наезда. Ведется розыск автомобиля и водителя, им управлявшего.

"В Молодечненском районе в машине скорой помощи от телесных повреждений, полученных в результате наезда автомобиля, скончался местный житель 1979 года рождения. Установлено, что совершил наезд житель Минска 1980 года рождения, управляя личным автомобилем Opel Omega", — сообщила Белоног.

В результате розыска автомобиль был обнаружен, а впоследствии был задержан и сам водитель. По предварительным данным, он был пьян. Выехав на встречную полосу, он совершил наезд на пешехода, шедшего в свой день рождения с тортом домой. Погибший был обозначен световозвращающими элементами.

Белоног: два смертельных ДТП в Минской области – водители скрылись /

В обоих случаях возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил дорожного движения , повлекшего по неосторожности смерть человека. Назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия.

Граждан, располагающих какими-либо сведениями по данным ДТП, просят обратиться в РОСК Логойского и Молодечнеского районов.

Комментарий официального представителя Следственного комитета по Минской области Татьяны Белоног слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

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