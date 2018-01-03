Паводок затопил восемь подворий в Рогачеве

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Восемь подворий Рогачева оказались затоплены паводковыми водами от реки Друть, сообщили Sputnik в четверг в Гомельском областном управлении МЧС.

Пострадали частные дома на улицах Боровица, Кузнечная и 1-му Друтскому переулку. Глубина подтопления местами составила 30 см. Затопило по большей части огороды. Эвакуация 16 жителей подворий и домашнего скота не потребовалась.

"Жизнедеятельность района не нарушена. Спасатели продолжают ежедневный мониторинг паводковой обстановки в районе. Это и работа на выезде, и отслеживание информации Гомельского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", — заметили в МЧС.

В январе в Гомельской области наблюдаются первые паводки из-за обильных осадков и теплой погоды. Ранее стало известно, что участок автомобильной дороги в Петриковском районе ушел под воду из-за поводковых вод реки Птичь.

В Гидрометцентре Беларуси ранее сообщали, что в ближайшие сутки сохранится повышение уровней воды на реках. В результате возможны в некоторых районах выходы воды из Вилии, Днепра, Бобр, Уборть и Оресса. В акватории Немана и Вилии в некоторых районах уровень воды приблизится к опасной отметке.