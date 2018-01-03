Александр Глеб составил для сайта УЕФА команду 2017 года. В ней не нашлось места Роналду

Бывший полузащитник «Штутгарта», «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб взял в команду года-2017 сразу четырех представителей «примеры», оставив за ее бортом обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

Александр Глеб — знаковая фигура для белорусского футбола. По ходу богатой карьеры он выступал за «Штутгарт», «Арсенал» и «Барселону», также играл в России и Турции. В активе полузащитника 77 матчей за сборную Беларуси и победа с «Барсой» в Лиге чемпионов УЕФА-2008/09. Представляем команду года-2017 по версии Глеба.

Вратарь

Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед» и сборная Испании)

— Буффон и Нойер мне тоже нравятся, хотя последний большую часть года был травмирован. И все-таки в 2017-м лучше всех среди вратарей, на мой взгляд, проявил себя де Хеа. Порой он творил в воротах что-то невероятное.

Защитники

Дани Алвес («Ювентус"/"ПСЖ» и сборная Бразилии)

Сильный, агрессивный, немного наглый футболист — все это ему здорово помогает. Дани очень здорово видит поле, на протяжении всего матча успевает и в обороне, и в атаке. По техническим данным это скорее даже полузащитник.

Йосуа Киммих («Бавария» и сборная Германии)

Считаю, что это лучший защитник Европы на данный момент. Агрессивный, быстрый, здорово подключается в атаку, забивает красивые голы. Стабильный игрок сборной Германии.

Серхио Рамос («Реал» и сборная Испании)

Здесь долго объяснять не надо — отличный защитник. Прекрасно читает игру, владеет длинной и короткой передачей. Невероятно здорово играет головой, что не раз помогало «Реалу», в том числе в выигрыше двух подряд Кубков европейских чемпионов.

Леонардо Бонуччи («Ювентус"/"Милан» и сборная Италии)

Несмотря на неудачу сборной Италии и то, что сейчас не слишком ладятся дела у «Милана», Бонуччи остается одним из лучших центральных защитников мира. Это знак качества, типичный представитель итальянской школы защитников, который к тому же обладает отличным первым пасом и здорово начинает атаки.

Полузащитники

Эден Азар («Челси» и сборная Бельгии)

Бельгиец — изюминка на торте «Челси», самый креативный футболист в команде, а может, и во всей английской премьер-лиге. За счет индивидуальных действий может быстро создать преимущество для своей команды.

Кевин де Брейне («Манчестер Сити» и сборная Бельгии)

Человек, который может играть на любой позиции, кроме, наверное, вратарской. Обладает всеми качествами, которые только можно представить, и все у него получается хорошо. Это легкий выбор.

Марко Асенсио («Реал» и сборная Испании)

Очень талантливый и техничный молодой футболист. Еще не до конца раскрылся, но уже показывает красивый и зрелый футбол. Он мне очень нравится.

Андрес Иньеста («Барселона» и сборная Испании)

Иньеста есть Иньеста, даже сложно про него сказать что-то конкретно. Гениальный футболист, который здорово работает с мячом. Практически как я (смеется).

Нападающие

Лионель Месси («Барселона» и сборная Аргентины)

Здесь, наверное, лучше объяснить, почему не Криштиану. Конечно, Роналду — красавец, свой «Золотой мяч» заслужил: выиграл Лигу чемпионов и еще много трофеев. Но как футболист для меня в любом случае на первом месте безоговорочно Месси.

Неймар («Барселона"/"Пари Сен-Жермен» и сборная Бразилии)

А в одну команду с Месси, даже символическую, лучше всего подходит Неймар. Они с Лео здорово друг друга понимают. Сейчас Неймар во Франции, и уже там становится лидером и подтверждает свой статус звезды мирового уровня.