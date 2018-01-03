На днях Министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщило о планах разрешить посетителям объектов общепита приносить с собой спиртное. AFISHA.TUT.BY поинтересовалась у владельцев столичных заведений, что они думают о возможных нововведениях.





«Если человек отравится своим напитком в моем заведении, кто виноват?»

Замдиректора HoReCa Pro Group, руководитель проекта Art Department и управляющий недавно открывшегося бара «Бывшие» Георгий Месропян категоричен: посетитель не должен приходить в заведение «со своим».

Георгий Месропян

— Мы подбираем определенные напитки, работаем над сочетаниями — трудимся для того, чтобы, придя в заведение, люди могли получать эмоции от еды и напитков. А что произойдет, если убрать этот элемент культуры потребления? Она и так находится у нас на первобытном уровне. У нас ведь почему-то если пить — то нужно напиться, если есть — то наесться, причем так, чтобы из-за стола не подниматься. Если людям не объяснять, как можно и нужно потреблять еду и алкоголь, то мы будем продолжать есть, как говорит президент, мясо с картошкой.

Собеседник шутит: сначала гостям разрешат приходить со своими напитками, после — со своей едой.

— Так давайте я вообще закрою заведение и не буду платить налоги, — иронизирует Георгий.

Он обращает внимание еще на один нюанс: если такое нововведение появится, могут возникнуть и спорные ситуации.

— Человек купит какую-то дрянь, выпьет в моем ресторане и отравится. Кто виноват? — вопрошает он.

Хочешь пить свое — плати «пробковый сбор»

Александр Кульбачко

— Я считаю, что любое решение должно быть обосновано здравым смыслом, — размышляет Александр Кульбачко, соучредитель винного бара «Хороший год» . — Мы никому не мешаем приносить свое вино. Все просто — для этого предусмотрен «пробковый сбор» (фиксированная плата за бутылку своего алкоголя, возможно эксклюзивного, которого нет в заведении, принесенного гостем с собой. — Прим.ред.) — это мировая практика.

Думаю, что здравым смыслом и здоровой конкуренцией мы все сможем добиться гораздо большего в области обслуживания в общепите, культуры потребления спиртных напитков и правильной, вкусной, вменяемой по цене еды, чем любым видом регулирования.

Андрей Степанец

Совладелец баров «На пляже» и Embargo Андрей Степанец считает, что такое решение должно быть принято только по согласованию с руководством заведения и в индивидуальном порядке. Инициатива должна идти именно от бара, и финальное решение также должно быть за ним.

«Мы делаем торговую надбавку без наценок»

Директор РПУП «Комбинат общественного питания БГУ» Жанна Воронкевич рассказывает, что в некоторых столовых их предприятия (днем точки общепита работают как столовые, а по вечерам и в выходные работают по наценке, проводят банкеты) и так небольшая наценка на алкоголь.

Жанна Воронкевич

— Алкоголь белорусского производства мы предлагаем гостям по той стоимости, по которой они бы купили его в магазине. Нам это не проблематично: мы просто делаем торговую надбавку без наценок — и это их устраивает. Зачем им по магазинам ходить, если мы можем дать такую возможность? Да, мы заработаем поменьше, но что-то заработаем.

Она отмечает, что среди их гостей никто не пьет дорогие напитки. А если люди хотят принести крепкий алкоголь иностранного производства — этого в столовых не запрещают.

— Наш основной заработок — это продажа собственной продукции, а в барах, где торгуют только алкоголем, другое дело: это их доход.

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