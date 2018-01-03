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Ставка по депозитам «Семейный капитал» выросла на 25%
Министерство финансов Беларуси определило ставку на 2018 год в размере 2,10697% годовых (на уровне ставки LIBOR), в 2017-м она составляла 1,68567% годовых.
«По состоянию на 29 декабря 2017 года ставка LIBOR для депозитов сроком на 1 год в долларах США составила 2,10697% годовых», - проинформировали в Минфине.
За семейным капиталом уже обратились 46 тысяч семей, ими открыты вклады на общую сумму в $460 млн.
В Беларуси «Семейный капитал» - это дополнительная мера господдержки многодетных семей, которая установлена в 2015 году.
1 января 2015 года
«Семейный капитал» представляет собой безналичные 10 тысяч долларов, которые можно использовать для улучшения жилищных условий, здравоохранения,
Право на распоряжение средствами семейного капитала возникает по истечении 18 лет с даты рождения ребенка, появление которого в семье дало ей право на назначение семейного капитала.
Справка
LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения (London Interbank Offered Rate)) - это средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам, предоставляемым банками, выступающими на лондонском межбанковском рынке с предложением средств в разных валютах и на разные сроки — от одного дня до 12 месяцев. Ставка фиксируется Британской банковской ассоциацией начиная с 1985 года ежедневно в 11:30 по Западно-европейскому времени на основании данных, предоставляемых избранными банками.
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Министерство финансов Беларуси определило ставку на 2018 год в размере 2,10697% годовых, в 2017-м она составляла 1,68567% годовых. За семейным капиталом уже обратились 46 тысяч...
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