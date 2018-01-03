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Ставка по депозитам «Семейный капитал» выросла на 25%

04.01.2018 18:12 — Разное | БДГ  
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Министерство финансов Беларуси определило ставку на 2018 год в размере 2,10697% годовых (на уровне ставки LIBOR), в 2017-м она составляла 1,68567% годовых.

«По состоянию на 29 декабря 2017 года ставка LIBOR для депозитов сроком на 1 год в долларах США составила 2,10697% годовых», - проинформировали в Минфине.

За семейным капиталом уже обратились 46 тысяч семей, ими открыты вклады на общую сумму в $460 млн. 

В Беларуси «Семейный капитал» - это дополнительная мера господдержки многодетных семей, которая установлена в 2015 году.

1 января 2015 года вступил в силу указ президента №572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей». 

«Семейный капитал» представляет собой безналичные 10 тысяч долларов, которые можно использовать для улучшения жилищных условий, здравоохранения, формирование дополнительной пенсии матери. Семья может реализовать право на назначение семейного капитала один раз.

Право на распоряжение средствами семейного капитала возникает по истечении 18 лет с даты рождения ребенка, появление которого в семье дало ей право на назначение семейного капитала.

Справка

LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения (London Interbank Offered Rate)) - это средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам, предоставляемым банками, выступающими на лондонском межбанковском рынке с предложением средств в разных валютах и на разные сроки — от одного дня до 12 месяцев. Ставка фиксируется Британской банковской ассоциацией начиная с 1985 года ежедневно в 11:30 по Западно-европейскому времени на основании данных, предоставляемых избранными банками.

 
 
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Министерство финансов Беларуси определило ставку на 2018 год в размере 2,10697% годовых, в 2017-м она составляла 1,68567% годовых. За семейным капиталом уже обратились 46 тысяч...

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