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Опубликовано фото поврежденного российского самолета при обстреле авиабазы Хмеймим

04.01.2018 20:29 — Разное | Tut.by  
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Военный корреспондент Роман Сапоньков на своей странице «ВКонтакте» опубликовал фотографии поврежденного при обстреле бомбардировщика Су-24М с авиабазы Хмеймим, сообщает Rambler.


Фото: vk.com/roman_saponkov

У боевой машины разрушен правый цельноповоротный стабилизатор и осколком пробита гидросистема.

В подписи говорится: «Все же пострадала техника. Предварительно шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, один Ан-30 разведчик, один Ми-8». Сапоньков уточнил, что два Су-24 и Су-35С удалось ввести в строй.

Ранее Минобороны России опровергло уничтожение семи самолетов в Сирии, заявив, что это фейк.

«Сообщение о якобы „фактическом уничтожении“ семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим — фейк. Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме», — сказали в Минобороны.

Читайте также: СМИ узнали об уничтожении семи российских самолетов на базе в Хмеймиме

 
 
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У боевой машины разрушен правый цельноповоротный стабилизатор и осколком пробита гидросистема.

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