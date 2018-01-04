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Опубликовано фото поврежденного российского самолета при обстреле авиабазы Хмеймим
Военный корреспондент Роман Сапоньков на своей странице «ВКонтакте» опубликовал фотографии поврежденного при
У боевой машины разрушен правый цельноповоротный стабилизатор и осколком пробита гидросистема.
В подписи говорится: «Все же пострадала техника. Предварительно шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, один Ан-30 разведчик, один Ми-8». Сапоньков уточнил, что два Су-24 и Су-35С удалось ввести в строй.
Ранее Минобороны России
«Сообщение о якобы „фактическом уничтожении“ семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим — фейк. Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме», — сказали в Минобороны.
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У боевой машины разрушен правый цельноповоротный стабилизатор и осколком пробита гидросистема.
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