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Перед Новым годом реализовано более 150 тысяч елок и сосен

04.01.2018 20:17 — Разное | Ежедневник  
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Перед Новым годом реализовано более 150 тысяч елок и сосен

Лесхозы Беларуси реализовали 151 392 новогодних дерева в предпраздничные дни, что на 8 тыс. больше, чем в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства Беларуси, активнее всего торговля была налажена Минским ГПЛХО: за предпраздничные дни объединение реализовало почти 40 тыс. деревьев. К слову, продукция лесхозов Минской области была представлена как в регионах, так и в столице.

Как показывает анализ продаж, наибольшей популярностью у белорусов пользуются пушистые ели. Это новогоднее дерево в качестве главного атрибута праздника выбирают 9 из 10 покупателей. Вместе с тем, более 15 тыс. белорусов в этом году остановили свой выбор на сосне. Еще более 1,5 тыс. человек приобрели новогодние деревья в кадках. В целом по стране лесхозами была организована работа более чем 1,1 тыс. елочных базаров. Наиболее низкие цены на новогодние деревья отмечались традиционно в лесничествах. К примеру, ели до 1 м там стоили всего от 5 рублей.  ﻿

 
 
 
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Лесхозы Беларуси реализовали 151 392 новогодних дерева в предпраздничные дни, что на 8 тыс. больше, чем в прошлом году.

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