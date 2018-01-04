В Белыничах в новогоднюю ночь нетрезвая местная жительница протаранила две машины. Люди в ДТП не пострадали. В отношении женщины составлены 8 протоколов об административных правонарушениях, сообщили в ОГАИ Белыничского РОВД.



Фото: ОГАИ Белыничского РОВД

О нетрезвом водителе на улицах города сообщили местные жители. В 03.40 прохожие рассказали оперативникам, что на улице Почтовой, 1 Peugeot врезался в припаркованный Great Wall и с места ДТП скрылся.

Силовики отправились на задержание — автомобиль, по имеющимся данным, ехал по улице Мичурина. До приезда милиции водитель Peugeot выключил свет фар, не справился с управлением и врезался в Mazda, за рулем которой был 42-летний могилевчанин.









Оказалось, что за рулем Peugeot была 33-летняя местная жительница. Женщина была пьяна — едва стояла на ногах, рассказал начальник ОГАИ Белыничского РОВД Максим Кундалев.

— Алкогольное опьянение подтвердилось после освидетельствования водителя. При разбирательстве женщина пояснила, что села за руль автомобиля после употребления спиртных напитков — была в «расстроенных чувствах», — добавил Максим Кундалев.