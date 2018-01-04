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Лукашенко забросил 3 шайбы в ворота команды ОАЭ в стартовой игре на Рождественском турнире

04.01.2018 21:38 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси с победы над командой Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 12:7 (6:0, 1:5, 5:2) стартовала на XIV Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз президента Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА. В активе Александра Лукашенко в первом матче на турнире три заброшенные шайбы.


Фото: БЕЛТА

Команда ОАЭ в четвертый раз принимает участие в Рождественском турнире. Годом ранее белорусские хоккеисты и ледовая дружина ОАЭ встречались также на групповой стадии, победа в январе 2017-го осталась за хозяевами — 7:3.


Фото: БЕЛТА

(Будет дополнено).

 
 
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Команда Беларуси с победы над командой ОАЭ стартовала на XIV Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз президента Беларуси.

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