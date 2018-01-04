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Гандболисты сборной Беларуси отправились на представительный турнир в Испанию

04.01.2018 23:41 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты сборной Беларуси отправились в Испанию на 43-й турнир памяти Доминго Барсенеса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации гандбола.

Главный тренер команды Юрий Шевцов и его ассистент Игорь Папруга включили в выездной состав 17 гандболистов:

вратари — Иван Мацкевич (БГК имени Мешкова, Брест), Артем Подосинов («Гомель»), Вячеслав Солдатенко («Одорхей», Румыния);

полевые игроки — Андрей Юринок, Сергей Шилович, Денис Рутенко (все — БГК имени Мешкова, Брест), Александр Подшивалов, Глеб Гарбуз, Вячеслав Бохан, Владислав Кулеш (все — СКА, Минск), Борис Пуховский, Максим Бабичев (оба — «Мотор», Запорожье, Украина), Максим Баранов («Одорхей», Румыния), Александр Титов («Риихимяки», Финляндия), Артем Королек («Сен-Рафаэль», Франция), Артур Карвацкий («Балатонфюред», Венгрия), Вадим Гайдученко («Динамо», Бухарест, Румыния).

В первом матче турнира в Понтеведре 5 января белорусы сыграют с хозяевами гандболистами Испании, 6 января встретятся с командой Польши, 7 января завершат соревнования игрой с Аргентиной.

Совсем недавно, в преддверии новогодних праздников, белорусская дружина уступила команде Польши со счетом 22:26 на турнире в Гданьске.

Соревнования в Испании станут для белорусской дружины заключительной проверкой сил перед чемпионатом Европы, который пройдет с 12 по 28 января в Хорватии.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Гандболисты сборной Беларуси отправились в Испанию на 43-й турнир памяти Доминго Барсенеса.

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