Журналистам не понравился внешний вид певицы Валерии

МИНСК, 5 янв — Sputnik. Журналисты некоторых СМИ обвинили российскую певицу Валерию в чрезмерном увлечении ботоксом.

Артистка разместила в своем аккаунте снимок с празднования дня рождения подруги Виолетты Сюткиной. Журналистов смутило лицо певицы, они уверены, что после Нового года Валерия слишком сильно изменилась.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Янв 3, 2018 at 12:40 PST

Подписчики певицы в соцсети, напротив, высоко оценили внешний вид Валерии, практически все комментарии положительные.

Сама Валерия утверждает, что ее внешний вид — результат упорных тренировок в спортивном зале, йоги и здорового питания. Напомним, в 2018 году певице исполнится 50 лет.

Очевидно, что многие порталы в погоне за вниманием стараются придумывать "скандалы" вокруг знаменитостей, а социальные сети звезд становятся хорошими источниками для таких "уток". В подобных случаях рекомендуем самостоятельно изучать снимки и комментарии — иногда все вовсе не так, как преподносят любители "светской хроники".