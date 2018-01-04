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Журналистам не понравился внешний вид певицы Валерии
05.01.2018 17:04 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Журналисты некоторых СМИ обвинили российскую певицу Валерию в чрезмерном увлечении ботоксом.
Артистка разместила в своем аккаунте снимок с празднования дня рождения подруги Виолетты Сюткиной. Журналистов смутило лицо певицы, они уверены, что после Нового года Валерия слишком сильно изменилась.
Подписчики певицы в соцсети, напротив, высоко оценили внешний вид Валерии, практически все комментарии положительные.
Сама Валерия утверждает, что ее внешний вид — результат упорных тренировок в спортивном зале, йоги и здорового питания. Напомним, в 2018 году певице исполнится 50 лет.
Очевидно, что многие порталы в погоне за вниманием стараются придумывать "скандалы" вокруг знаменитостей, а социальные сети звезд становятся хорошими источниками для таких "уток". В подобных случаях рекомендуем самостоятельно изучать снимки и комментарии — иногда все вовсе не так, как преподносят любители "светской хроники".
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Очередным информационным поводом стало новое фото, которое певица опубликовала в Instagram.
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