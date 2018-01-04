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Жировки потяжелеют: Лукашенко утвердил тарифы на ЖКУ
Лукашенко подписал указ о тарифах на ЖКУ на 2018 год, в соответствии с которыми население будет компенсировать 70% всех расходов на жилищно-коммунальные услуги.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Указ №473 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2018 год» утверждает тарифы на косплекс услуг ЖКХ.
Предельно допустимые тарифы сформированы с учетом резервов, позволяющих снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг. Определением резервов занималась межведомственная рабочая группа, созданная Комитетом госконтроля по поручению президента Беларуси.
Предполагается, что оплата коммунальных услуг при нормативном их потреблении для семьи из 3 человек, проживающей в двухкомнатной квартире, повысится на 5 долларов США.
Планируется также компенсация населением 70% всех расходов на жилищно-коммунальные услуги, но большинство услуг будет на 100% компенсироваться государством. В числе последних – услуги водоотведения, водоснабжения, техническое обслуживание жилых помещений, лифтов, сбор, вывоз и обезвреживание коммунальных отходов.
Отмечается также, что продолжится работа по предоставлению безналичных субсидий на ЖКУ нуждающимся.
Напомним, в январе 2017 года правительство приняло
С 1 сентября тарифы, субсидируемые государством, на электроэнергию, отопление, горячее водоснабжение и газ, проиндексированы. В результате в среднем они
Напомним, по требованиям Международного валютного фонда (для предоставления кредита Беларуси), тарифы ЖКХ в стране должны быть подняты до состояния, когда граждане будут погашать 100% их стоимости.
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Лукашенко подписал указ о тарифах на ЖКУ на 2018 год, в соответствии с которыми население будет компенсировать 70% всех расходов на жилищно-коммунальные услуги.
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