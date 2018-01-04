Жировки потяжелеют: Лукашенко утвердил тарифы на ЖКУ

Лукашенко подписал указ о тарифах на ЖКУ на 2018 год, в соответствии с которыми население будет компенсировать 70% всех расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Указ №473 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2018 год» утверждает тарифы на косплекс услуг ЖКХ.

Предельно допустимые тарифы сформированы с учетом резервов, позволяющих снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг. Определением резервов занималась межведомственная рабочая группа, созданная Комитетом госконтроля по поручению президента Беларуси.

Предполагается, что оплата коммунальных услуг при нормативном их потреблении для семьи из 3 человек, проживающей в двухкомнатной квартире, повысится на 5 долларов США.

Планируется также компенсация населением 70% всех расходов на жилищно-коммунальные услуги, но большинство услуг будет на 100% компенсироваться государством. В числе последних – услуги водоотведения, водоснабжения, техническое обслуживание жилых помещений, лифтов, сбор, вывоз и обезвреживание коммунальных отходов.

Отмечается также, что продолжится работа по предоставлению безналичных субсидий на ЖКУ нуждающимся.

Напомним, в январе 2017 года правительство приняло решение о постепенном повышении тарифов на ЖКУ к концу года до 75%, к концу будущего года граждане Беларуси будут возмещать затраты на оказание коммунальных услуг на 100%. Согласно опубликованному постановлению правительства №18 от 24 января 2017 года, был утвержден комплекс мер по реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы.

С 1 сентября тарифы, субсидируемые государством, на электроэнергию, отопление, горячее водоснабжение и газ, проиндексированы. В результате в среднем они стали выше на 8%.

Напомним, по требованиям Международного валютного фонда (для предоставления кредита Беларуси), тарифы ЖКХ в стране должны быть подняты до состояния, когда граждане будут погашать 100% их стоимости.