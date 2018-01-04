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Во дворе, где мусоровоз насмерть сбил пенсионерку, снова сбили пешеходов: женщину и ребенка
Недавно во дворе дома по улице Корженевского
Как рассказал AUTO.TUT.BY местный житель Михаил, авария произошла вечером недалеко от детского садика. Легковушка сбила двух пешеходов — женщину и ребенка.
— На вид малышу около 4 лет, женщина молодая. Держалась рукой за колени. Легковушка стояла на аварийке. Судя по всему женщина с ребенком шли из детского сада и их не увидел водитель легковушки, они ждут ГАИ и скорую, — отметил Михаил.
Местные жители домов по улице Корженевского замечают, что ситуация во дворах довольно напряженная: парковок мало, проезды узкие, автомобилей много. Это усугубляет проблему безопасности пешеходов и создает дополнительные проблемы для автомобилистов.
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Местные жители отмечают, что ситуация с парковкой и безопасностью пешеходов в их домах довольно напряженная.
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