Во дворе, где мусоровоз насмерть сбил пенсионерку, снова сбили пешеходов: женщину и ребенка

Недавно во дворе дома по улице Корженевского мусоровоз насмерть сбил пенсионерку . Следственный комитет по этому делу возбудил уголовное дело. 5 января недалеко от места, где произошел смертельный наезд, снова произошло ДТП.

Как рассказал AUTO.TUT.BY местный житель Михаил, авария произошла вечером недалеко от детского садика. Легковушка сбила двух пешеходов — женщину и ребенка.

— На вид малышу около 4 лет, женщина молодая. Держалась рукой за колени. Легковушка стояла на аварийке. Судя по всему женщина с ребенком шли из детского сада и их не увидел водитель легковушки, они ждут ГАИ и скорую, — отметил Михаил.

Местные жители домов по улице Корженевского замечают, что ситуация во дворах довольно напряженная: парковок мало, проезды узкие, автомобилей много. Это усугубляет проблему безопасности пешеходов и создает дополнительные проблемы для автомобилистов.