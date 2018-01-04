velcom показал зрителям Нарнию

Возможность продлить праздничное рождественско-новогоднее настроение и почти на три часа снова поверить в чудо получили все маленькие и взрослые участники специального предпоказа киноленты «Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и Волшебный шкаф» на белорусском языке.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Белорусские уикенды». Домом старого профессора Кёрка и местом, откуда открывается проход в волшебную страну Нарнию, на один вечер стала Лошицкая усадьба, а ее гостями – хорошие друзья проекта из числа журналистов, блогеров, известных медиаперсон со своими детьми.

«Хроники нарнии: Лев, Колдунья и Волшебный шкаф» стали восьмым фильмом, который вышел на большие экраны Минска в профессиональной белорусской озвучке при поддержке компании velcom. До этого в прокате были: «Тайна Келлс», «Книга Илая», «Пока не сыграл в ящик», «Маленький принц», «Шторм: письма огня», «Форест Гамп» и «Жена смотрителя зоопарка».

Менее чем за год из небольших любительских кинопоказов в одном кинотеатре «Белорусские уикены» превратились в полномасштабный республиканский проект: с марта по декабрь состоялось более 200 сеансов в 27 городах Беларуси, которые собрали около 20 тысяч зрителей. Аншлаги на сеансах, многочисленные отзывы в соцсетях и публикации в СМИ – все это свидетельствует о востребованности фильмов на белорусском языке.

«Партнерство с «Белорусскими уикендами» для нас – это не только социальная ответственность, но и уникальный опыт работы с контентом. В новом году мы планируем продолжать показы всемирно известного кино, а также попробуем выйти к зрителю с киноновинками и популярными сериалами в белорусской озвучке. На сервисе voka будет создан особый раздел, где можно будет посмотреть фильмы и сериалы, озвученные в рамках проекта», - отметила представитель компании velcom Ирина Карелина.

Параллельно с прокатом белорусской версии ленты состоялось издание книги «Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и Волшебный шкаф» на белорусском языке. Благодаря поддержке velcom книга впервые увидела свет в белорусском переводе. Две тысячи экземпляров будут распространяться по всей Беларуси в книжных лавках и через онлайн-магазины. Часть прибыли будет передана детским библиотекам.

Для всех поклонников хорошего кино на родном языке показы фильма «Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и Волшебный шкаф» пройдут с 5 по 7 января в кинотеатре «Москва». Еще одна возможность попасть в Нарнию вместе с героями ленты появится у зрителей накануне Старого Нового года: с 12 по 14 января показы пройдут в кинотеатре velcom cinema by Silverscreen.