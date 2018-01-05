В новом выпуске программы "Горизонт событий" пойдет речь об удивительных метаморфозах творческих личностей, которым удается пройти путь от бедности и неизвестности к сногсшибательной популярности. В чем секрет такого успеха и может ли он служить положительным примером? Собеседники постарались разобраться в этом, анализируя опыт Сергея Шнурова и группы "Ленинград".

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Беседу с политическим экспертом, публицистом Семеном Ураловым в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.

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