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Политолог и публицист Семен Уралов в программе "Горизонт событий"

05.01.2018 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В новом выпуске программы "Горизонт событий" пойдет речь об удивительных метаморфозах творческих личностей, которым удается пройти путь от бедности и неизвестности к сногсшибательной популярности. В чем секрет такого успеха и может ли он служить положительным примером? Собеседники постарались разобраться в этом, анализируя опыт Сергея Шнурова и группы "Ленинград".

Свои вопросы гостю радио Sputnik Беларусь присылайте в комментариях в социальных сетях, а также в мессенджерах Viber и WhatsApp по номеру +375 44 59 56 823. Вопросы также можно оставлять в комментариях под этим материалом.

Беседу с политическим экспертом, публицистом Семеном Ураловым в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.

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Теги: Минск
 
 
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На радио Sputnik Беларусь первый в новом 2018 году выпуск программы "Горизонт событий" с продюсером Павлом Тухто, радиоведущим Вячеславом Шараповым и специальным...

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