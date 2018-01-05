Картину художника парижской школы Осипа Любича подарили Нацмузею

Представленный этюд – не первое в собрании музея произведение Любича, здесь уже есть одна оригинальная графическая работа художника. Специалисты предполагают, что картина является небольшим наброском к натюрморту, который находится в других коллекциях.

Посольство Беларуси в Швейцарии приобрело картину в частной галерее в Бёрне благодаря финансовой поддержке Почетного консула Беларуси в Цюрихе Атанасиоса Акратоса.

По словам Временного поверенного Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации Павла Мацукевича, Любич не жил в Швейцарии, поэтому целенаправленно это произведение искусства там никто не искал, все произошло случайно.

"Нам неизвестно, как картина оказалась в Швейцарии. Исходя из надписи на обороте, можно предположить, что она была написана как подарок некой Грете на день рождения в 1932 году. При каких обстоятельствах это происходило, тоже неизвестно", – добавил он.

Специалисты уверены, что подарок станет отправной точкой в более углубленном изучении творчества художника парижской школы.

"Несмотря на скромный формат этого произведения сам факт подарка очень важен как для общественного сознания, так и для научных кругов", – отметил замгендиректора Национального художественного музея Беларуси по научной и просветительской работе Алексей Хоряк.

Осип Любич – французский художник, который родился в Гродно в 1896 году и переехал в связи с эвакуацией из прифронтовой зоны. Учился в Одессе, жил и работал в Париже и Берлине. Произведения известного художника хранятся в музеях Франции, Великобритании, Швейцарии, США и Израиля. Самая большая коллекция гравюр находится в Национальной библиотеке Парижа.