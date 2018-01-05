БАТЭ объявил о подписании нового главного тренера

Пресс-служба БАТЭ объявила о подписании контракта с новым главным тренером, которым стал белорусский специалист Олег Дулуб, до недавних пор работавший в украинской премьер-лиге.

Олег Дулуб родился 20 сентября 1965 года в Калинковичах. СДЮШОР-3 г. Мозырь (первые тренеры — Борис Матвеевич Галяк и Анатолий Степанович Дергачев). Выступал на позициях полузащитника и нападающего. Защищал цвета минского СКИФа (1983−87), бобруйского «Трактора» (1988), витебского КИМа (1989), пинской «Припяти» (1989), марьиногорской «Беларуси» (1990), «Гомсельмаша» (1991−92), солигорского «Шахтера» (1992), «Молодечно» (1993−94), нижневартовском «Самотлоре XXI» (1994), чешском «Сыноте» из Старе-Место (1994), латвийских «Вайрогсе» из Резекне (1995−96, 1997) и «Динабурге» из Даугавпилса (1996), китайском «Далянь Ванда» (1997), финских «КПВ» из Кокколы (1998), ТП-47 из Торнио (1999, 2000−01), КПТ-85 из Кеми (1999), минском СКАФе (2001) и дзержинской «Ливадии» (2003).

После завершения игровой карьеры перешел на тренерскую работу. Сначала возглавлял дзержинскую «Ливадию» (2001−03). Потом работал тренером дублирующего состава «Дариды» из Минского района (2004), юношеской (1989 г. р.) команды «Смена-Минск» (2005), столичной «Смены-2» (2006), жодинского «Торпедо» (2007−09), «Минска» (2010), «Витебска» (2011), «Гомеля» (2012), гродненского «Немана» (с апреля по июнь 2013), столичного «Динамо» (с июня-2013 по ноябрь-2014). В мае 2015 года возглавил минские «Крумкачы» и вывел их из первой лиги в высшую (работал до октября-2016). После расставания с «воронами» работал главным тренером украинских «Карпат» из Львова (с октября-2016 по июнь-2017) и «Черноморца» из Одессы (с сентября по декабрь 2017).