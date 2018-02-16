Архив (Разное)

Лидеры экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею минская «Юность» и солигорский «Шахтер» 23 января потерпели поражения в очередном туре и позволили возглавить турнирную таблицу гродненскому «Неману», который воспользовался осечками конкурентов.

«Юность-Минск» — «Гомель» — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2).

23 января. Минск. «Чижовка-Арена». 543 зрителя.

Судьи: А. Шрубок, М. Рожков, В. Гоцуля, О. Клещевников.

«Юность-Минск»: Мильчаков; Шелег (А) — П. Казакевич, М. Плотников — Туркин — Парфеевец; О. Горошко — Ерохо, И. Дроздов — Развадовский — Ефименко; Антонов (К) — Ногачев, Когалев — И. Литвинов — Кашкар; Претнар — Мицкевич, Михнов — Скабелка — К. Захаров.

«Гомель»: И. Брикун; Еронов (А) — Заламай, Брахманис — Сусло — Куцырь; Горанин (К) — Дурнов, П. Волчек — Нестеров — Ревенко; Карев — Сачивко, Мусиенко — Семочкин (А) — Рублев; Хузеев — Андрей Колосов — Зайчик; Прус.

Шайбы: 0:1 — Нестеров (Ревенко, Дурнов, 9.37, в большинстве), 0:2 — Семочкин (Ревенко, П. Волчек, 14.49), 1:2 — Развадовский (О. Горошко, 27.43), 1:3 — Куцырь (Дурнов, Брахманис, 36.42), 2:3 — Михнов (Туркин, Шелег, 38.51), 2:4 — Ревенко (Дурнов, Нестеров, 41.16), 2:5 — Хузеев (56.28, в меньшинстве).

Броски: 30−30 (14−14, 8−8, 8−8).

Штраф: 10−12.

Вратари: Мильчаков (83,33% отраженных бросков) — И. Брикун (93,33% отраженных бросков).

Лучшие игроки матча: Шелег — И. Брикун, Дурнов.

После завоевания Континентального кубка «Юность» потерпела два поражения в трех матчах и потеряла 6 очков из 9 возможных.

Солигорский «Шахтер» не сумел воспользоваться торможением команды Михаила Захарова и подняться на первое место, проиграв второй поединок подряд.

«Динамо-Молодечно» — «Шахтер-Солигорск» — 6:3 (1:1, 3:0, 2:2).

Шайбы: 1:0 — Кирющенков (Журня, Черников, 12.23), 1:1 — Камбович (Астанков, 12.51), 2:1 — Гаврус (Землянкин, 23.06), 3:1 — Журня (Карабань, Зозон, 24.52), 4:1 — Соколовский (Амброжейчик, Карабань, 33.30), 4:2 — Матерухин (Кулаков, 41.18), 4:3 — Астанков (Камбович, 44.58), 5:3 — Печур (Мохорев, Соколовский, 51.17), 6:3 — Журня (Рак, 59.59).

Броски: 26−28 (9−9, 10−12, 7−7).

Штраф: 8−8.

Вратари: М. Карнаухов (89,28% отраженных бросков) — Тряничев (76,92% отраженных бросков).

Ожившее после недавней 8-матчевой серии поражений молодечненское «Динамо» добывает очки в третьем матче подряд, набрав 7 баллов из 9 возможных. Одолеть «Шахтер» молодечненцам помогли и командированные из минского «Динамо» Артур Гаврус, Дмитрий Амброжейчик и Данила Карабань.

Александр Матерухин, после расставания с минским «Динамо» перебравшийся в «Шахтер», забивает за Солигорск во всех 6 матчах, набрав уже 8 (6+2) очков. Но на сей раз его результативности оказалось недостаточно, чтобы справиться с фарм-клубом минских «зубров».

«Неман-Гродно» — «Металлург-Жлобин» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

Шайбы: 1:0 — Бадун (Боярчук, Лисичкин, 24.28), 2:0 — Стефанович (Боярчук, 26.52), 2:1 — Н. Осипов (Киречко, Аникин, 48.30), 3:1 — Ремезов (Дерлюк, 55.42), 4:1 — Богдановский (С. Малявко, А. Малявко, 55.56).

Броски: 36−28 (12−10, 10−10, 14−8).

Штраф: 4−10.

Вратари: Саманьков (96,42% отраженных бросков) — Агеев (88,88% отраженных бросков).

Экстралига 2017/18 Группа А

В лидирующей четверке команды идут очень плотно, и за 8−9 матчей до финиша каждая из квартета сильнейших реально претендует на первое вместо по итогам регулярного чемпионата.

После завоевания минской «Юностью» Континентального кубка цена первого места в регулярном сезоне возросла, ведь помимо преимущества домашней площадки в плей-офф оно может стать пропуском и в Лигу чемпионов — в том случае, если золото чемпионата Беларуси завоюет «Юность», которая уже гарантировала себе путевку в ЛЧ.

В нижней шестерке 23 января состоялся один матч, «Лида» в буллитной перестрелке одолела новополоцкий «Химик».

«Химик-Новополоцк» — «Лида» — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1).

Шайбы: 1:0 — Ментюк (Гавриленко, 2.04, в меньшинстве), 1:1 — Николишин (Перегуда, Кирпиченок, 37.27), 1:2 — Перегуда (Кравченко, Тарасевич, 54.13, в большинстве), 2:2 — Ментюк (Лоновенко, Гавриленко, 59.46, 6 на 5), 2:3 — Николишин (решающий послематчевый буллит).

Броски: 26−33 (9−12, 5−10, 10−9, 2−2).

Штраф: 8−8.

Экстралига 2017/18 Группа В