Фантастический боевик, основанный на одноименной книге Джеймса Дэшнера, выходит в прокат Гомеля и области 25 января. AFISHA.TUT.BY напоминает о чем сюжет и рассказывает, что нового в третьей части фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти».





В основе сюжета история парня Томаса, попавшего на странном лифте в Глэйд — квадратное пространство, окруженное Лабиринтом. В Глэйде вместе с ним заперты около 60 других подростков, называющих себя глэйдерами. Раз в 30 дней появляется новый человек. Ими руководит Алби, который первым оказался в этом месте. Юноши потеряли память. Все, что они помнят о себе, это свое имя. Глэйдеры около трех лет пытаются найти выход из Лабиринта, но не могут этого сделать, поскольку его конструкция меняется каждую ночь. Вдобавок в Лабиринте обитают жуткие чудовища гриверы, выползающие по ночам и убивающие всякого, кто не успел вернуться из Лабиринта в Глэйд до закрытия Дверей. Конечно же, Лабиринт пройден к концу фильма и появляется намек на продолжение.





























Во второй части напоминание, что Лабиринт удалось пройти, но Томасу и прочим глэйдерам не приходится расслабляться. Руководство секретной организации, устроившей гонки на выживание назначает ребятам новые, смертельно опасные испытания. На этот раз их ждет переход по раскаленной пустыне и встреча с жертвами неизлечимой болезни, которые отличаются буйным нравом и непредсказуемым поведением. И опять все пройдено. Нас ожидает третья часть.

В третьей части «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» молодые люди, или Глэйдеры, встречаются с руководством той самой секретной организации, которая изначально придумывала им задания и следила за ними. И опять они подготовили новое испытание. Томас обвиняет руководство в манипуляции людьми, ведь их так и не выпустили на свободу, как должно было быть. Глэйдеры оказываются на новой территории для прохождения испытания, где их встречает палящее солнце, горячий песок и люди, страдающие от некоторого заболевания. Вирус распространяется очень быстро и найти лекарство необходимо как можно скорее.

Где смотреть: в Гомеле: кинотеатры им. Калинина, «МиниОН», Октябрь, Калинковичах, Чирковичах, Речице, Рогачеве, Мозыре, Жлобине.

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