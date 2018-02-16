Архив (Разное)

Хоккеисты солигорского «Шахтера» впервые в сезоне проиграли три матча подряд, 25 января уступив в буллитной перестрелке минской «Юности», а гродненский «Неман», одержав шестую победу кряду, укрепил лидерство в турнирной таблице белорусской экстралиги.

«Шахтер-Солигорск» — «Юность-Минск» — 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

Шайбы: 0:1 — Ефименко (Когалев, Мицкевич, 4.43), 1:1 — Демков (В.Сушко, Матерухин, 7.08), 2:1 — Андрущенко (Филичкин, Видгрен, 21.44), 2:2 — Ефименко (Парфеевец, Шелег, 35.14, в большинстве), 2:3 — Туркин (решающий послематчевый буллит).

Броски: 44−24 (17−7, 8−9, 17−5, 2−3).

Штраф: 4−6.

«Неман-Гродно» — «Гомель» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

Шайбы: 1:0 — Стефанович (Жидких, Боярчук, 6.25), 2:0 — Стефанович (Жидких, Богдановский, 21.06, в большинстве), 2:1 — Заламай (Семочкин, Хузеев, 53.23), 3:1 — Кислый (Ремезов, Левша, 56.30).

Броски: 33−25 (11−7, 12−13, 10−5).

Штраф: 4−8.

«Металлург-Жлобин» — «Динамо-Молодечно» — 3:5 (1:2, 2:2, 0:1).

Шайбы: 0:1 — Летов (Воронов, 1.54), 0:2 — А. Гаврус (Землянкин, Кудин, 16.28), 1:2 — Шуба (Яскевич, Н. Осипов, 19.53, в большинстве), 1:3 — Черников (Линник, Устиненко, 23.24), 1:4 — Линник (28.51), 2:4 — Шуба (Аникин, Н. Осипов, 30.43, в большинстве), 3:4 — Аникин (33.09, штрафной бросок), 3:5 — Печур (Соколовский, Зозон, 40.54).

Броски: 20−27 (8−7, 5−7, 7−13).

Штраф: 6−10.

Экстралига 2017/18 Группа А

«Химик-Новополоцк» — Беларусь-U20 — 3:2 (0:0, 0:1, 3:1).

Шайбы: 0:1 — Рядченко (Дерябин, Полищук, 38.38, в большинстве), 0:2 — Аносов (Балтрук, Саврицкий, 45.09), 1:2 — Леоненко (Шагибалов, Садовик, 52.08, в большинстве 5 на 3), 2:2 — В. Лоновенко (Гавриленко, Храповицкий, 53.31, в большинстве), 3:2 — Гавриленко (В.Лоновенко, Храповицкий, 55.55).

Броски: 33−29 (7−7, 9−15, 17−7).

Штраф: 25−25.

«Витебск» — «Лида» — 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0).

Шайбы: 1:0 — Идиатуллин (Тимощенко, Петухов, 3.59), 1:1 — Николишин (Перегуда, Кирпиченок, 7.19), 2:1 — Идиатуллин (Филиппович, Петухов, 13.58), 2:2 — Перегуда (Кирпиченок, Николишин, 33.11), 3:2 — Филиппович (Н.Дроздов, Петухов, 61.23).

Броски: 23−45 (8−12, 4−18, 10−14, 1−1).

Штраф: 16−10.

Экстралига 2017/18 Группа В