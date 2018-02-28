В Жлобине Mercedes столкнулся с рейсовым автобусом. Серьезно пострадал водитель легковушки

ДТП произошло 7 февраля, примерно в 13.40, в Жлобине. Фото с места аварии появились в сообществе «Добрый Жлобин» во "ВКонтакте".





Очевидцы аварии рассказывают, что недалеко от остановки «Сельхозтехника» Mercedes врезался в рейсовый автобус. Серьезные ранения получил водитель иномарки. Его увезла скорая.





Под фото в сообществе развернулись бурные обсуждения: участники группы сходятся во мнении, что причиной аварии могли стать скорость Mercedes и плохое состояние дорожного полотна.