Архив (Разное)

Хоккеисты гродненского «Немана» 8 февраля обыграли дома минскую «Юность» и упрочили лидерство в турнирной таблице экстралиги чемпионата Беларуси.



Фото: ХК «Неман-Гродно»

«Неман» — «Юность-Минск» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).

8 февраля. Гродно. Ледовый дворец.

Судьи: А. Шрубок, В. Наливайко, А. Ялошевский, О.Клещевников.

«Неман»: Саманьков; Бадун — Коршунов (К), С. Малявко — Богдановкий (А) — А. Малявко; Дерлюк — Метлюк (А), Гринь — Пасют — Лисичкин; Хоромандо — Ег. Степанов, Стефанович — Боярчук — А. Жидких; Кислый — Ремезов — Левша.

«Юность-Минск»: Мильчаков; Мицкевич — Горошко, Когалев — И. Литвинов — Плотников; П. Казакевич — Шелег (А), Парфеевец — Туркин — Кашкар; Ногачев — Устиненко, Ефименко — Развадовский — И. Дроздов; Буровцев — Антонов (К), К. Захаров — Землянкин — Михнов.

Шайбы: 0:1 — Ефименко (Туркин, М. Плотников, 10.59, в большинстве), 1:1 — Хоромандо (Стефанович, Боярчук, 21.38), 2:1 — Боярчук (А.Жидких, Стефанович, 36.12), 3:1 — Кислый (Пасют, Ремезов, 43.14, в большинстве), 4:1 — Гринь (Коршунов, Пасют, 50.16).

Броски: 33−30 (10−10, 12−15, 11−5).

Штраф: 6−8.

В «Юности» в гродненском матче сыграли два новобранца из молодечненского «Динамо» — защитник Никита Устиненко и лучший бомбадир фарм-клуба «зубров» Артем Землянкин.

В то же время покинул «Юность» словацкий защитник Клемен Претнар, перешедший в словацкую «Банска Быстрицу».

Одержав победу над ближайшим преследователем, за 7 туров до финиша регулярного чемпионата «Неман» увеличил отрыв от минчан до 5 очков. Впрочем, соперники сыграют друг с другом еще дважды — 13 февраля в Минске и 26 февраля в Гродно.

«Гомель» — «Динамо-Молодечно» — 2:3 Б (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1).

Шайбы: 0:1 — Соколовский (Белевич, Карабань, 15.28, в большинстве), 0:2 — Летов (Амброжейчик, 17.12, в большинстве), 1:2 — Соломонов (Мусиенко, К. Брикун, 47.27), 2:2 — Соломонов (К.Брикун, 57.00)., 2:3 — Е. Кунцевич (решающий послематчевый буллит).

Броски: 33−24 (10−9, 12−8, 7−7, 4−0).

Штраф: 23−25.

«Металлург-Жлобин» — «Шахтер-Солигорск» — 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1).

Шайбы: 0:1 — Никулин (Андрющенко, Демков, 5.00), 1:1 — Гайнетдинов (Пухловский, Дашков, 11.21), 1:2 — Кулаков (Матерухин, Демков, 16.17), 2:2 — Пухловский (36.39, штрафной бросок), 2:3 — Демков (Камбович, 63.20).

Броски: 19−33 (7−13, 9−6, 2−13, 1−1).

Штраф: 29−8.



Фото: hockey.by

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