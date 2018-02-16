«Я раньше принимал 6−8 таблеток в день, а сейчас наполовину меньше», — улыбается Владимир Иванович Семенков и поправляет съехавшую набекрень шапку. В свои 82 года бывший хирург из Боровлян, один из первых проктологов в стране, увлекается скандинавской ходьбой, квасит на зиму капусту и не пропускает передачу Малышевой о здоровье. В молодости, признается, заниматься собой было некогда, а вот на старости лет стал активным зожником. Про то, как в детстве ходил к бабкам-шептухам, какие проблемы у врачей были в его время и что помогает сохранить бодрость тела и духа, пенсионер рассказал GO.TUT.BY.

​

​

«Когда вставал со стула, пугал пациентов»

Владимира Ивановича застаем в роще недалеко от дома. Каждый день — утром и после обеда — он берет в руки палки и отправляется на прогулку. За раз наматывает четыре-пять тысяч шагов.

— А вот моя березка, — останавливается дедушка у одного из деревьев. — Когда прихожу сюда, обнимаю ее 60 раз и заряжаюсь энергией.

Скандинавской ходьбой пенсионер увлекся два года назад. Попробовать этот вид физкультуры ему предложила старшая дочка Людмила, волонтер Красного Креста.

— С палками даже в магазин хожу, — говорит Владимир Иванович. — Некоторые смеются: «Зачем ты их взял?» А они же снижают риск падения и травмы. В моем возрасте сломаешь шейку бедра — считай, инвалид, пропал. Надо пропагандировать финскую ходьбу: здесь все тело работает. Вам пока еще не нужно, а родителям посоветуйте. Я, если бы не ходил, лежал бы уже в другом месте.





Пенсионер вспоминает: в последние годы работы, когда вставал со стула, пугал пациентов — такие сильные прострелы в спине были. Ходить мог только с тростью: из-за этого мышцы правой руки, которая просто висела во время движения, стали атрофироваться. А теперь бывший хирург без труда делает зарядку. Говорит, скандинавская ходьба — лучшее лекарство.

К прогулкам с палками подключились и соседки. К слову, тоже медики.





— Он нам всем в пример, — улыбается 76-летняя Валентина Иосифовна Шилова, бывший бактериолог. — У нас некоторые мужчины овдовели, сидят дома. Говорим им: «Посмотрите на Василия Ивановича». Я, бывает, просыпаюсь и слышу шаги на лестнице: это он уже на прогулку идет.

А встает Владимир Иванович очень рано — в пять утра.

— С детства привычка, — объясняет. — В школу ходил за восемь километров каждый день, поэтому просыпался, когда третьи петухи пропоют. А они иногда путались. Бывает, приду, а школа еще закрыта. Часов нормальных в доме тогда не было, только ходики, но они стать могли.

«Служившим в армии делали поблажку при поступлении в институт»

​

​

Сейчас на здоровье Владимир Иванович не жалуется, а в детстве болел часто. Врачей в округе было мало (он родом из деревни Песочня Горецкого района), поэтому лечить маленького Володю водили к бабкам-шептухам.

— И, хочу сказать, помогало, — улыбается он.

Большинство одноклассников Семенкова после восьмилетки пошли в ПТУ. Он же хотел добиться большего. Отучился 10 классов и попробовал поступить в Витебский мединститут. Правда, баллов не хватило. Поэтому вместо лекций и экзаменов парня ждала армия. Отслужил три года и снова решил подать документы в мединститут, только уже в минский.

— Тяжело было поступать, многое забылось, — признается. — Но тем, кто на производстве работал или в армии служил, делали поблажку, принимали с меньшими баллами.

В 1965 году, после окончания института, молодого специалиста направили хирургом в районную больницу в Острошицком городке. Отделение — на 15 коек, а пациентов поступало много: рядом находилась трасса, где часто случались аварии.





— Такой случай был. Милиционеры в выходной за грибами ехали и вылетели в кювет. Это произошло возле моего дома. Я выскочил в майке, стал оказывать помощь на месте. Один из пассажиров лежал без сознания — я попросил у кого-то из присутствующих платочек и применил дыхание изо рта в рот. Скорая в те годы могла приехать только через два-три часа. А тут как раз автобус остановился. Все люди из него вышли, мы загрузили пострадавших, и я дал команду везти их в больницу.

Для пяти пациентов освободили целую палату. Владимир Иванович стал ими заниматься: с неделю ночевал в больнице, не ходил домой. Всех смог на ноги поставить. Через месяц после этого случая в больницу приехал замминистра внутренних дел. Осмотрел операционную и приказал собрать коллектив. Молодой хирург испугался, что поступила жалоба, а ему зачитали благодарность, которую написали те милиционеры, что попали в аварию. Просили наградить Семенкова.

— Выписали премию. Говорю при всех: мне этого не надо, а вот праздник октябрьский идет, давайте соберемся отметим. Все деньги пустили, чтобы накрыть стол. Мне, правда, коллектив все равно подарок сделал — часы «Победа».

Владимир Иванович не скрывает: с деньгами у начинающего хирурга было туго. Поэтому, чтобы прокормиться, выращивали с женой картошку на продажу.

«Из технологий был только рентген»

​

​

В начале 1970-х Владимира Ивановича пригласили в областную больницу в Боровлянах, которая тогда только открывалась. Сначала он работал простым врачом, позже заведующим отделения. Был одним из первых проктологов в стране.

— Год не поступали больные в наше отделение. Никто не знал, что такое направление есть. Уже потом стали открываться проктологические отделения в других областях, — делится пенсионер.

Вместе с санавиацией он вылетал на экстренные случаи по всей республике. Односельчане Семенкова, которым была необходима помощь проктолога, хотели получить направление именно к нему в больницу.

— Раньше хирургам, конечно, сложнее приходилось. У нас не было таких технологий, как сегодня. Один рентген, УЗИ только начинали применять. Сейчас можно сделать операцию через проколы, а тогда надо было разрезать человека.

Всех своих пациентов Владимир Иванович называет крестниками. Многие помнят его, в гости приглашают.

​​



— Сказать вам, кого оперировал? Выключите диктофон, я назову, — интригует хирург с 46-летний стажем. — Я много отдавал работе, выходные иногда проводил в больнице. Если человек после операции находился в тяжелом состоянии, я не ждал, когда меня позовут, сам приходил посмотреть, нужно ли помочь еще.

Владимир Иванович оперировал до 72 лет. Потом уже только вел прием. Почему на пенсию вышел в 75? Так не отпускали, нужен был, смеется.

А вот следить за своим здоровьем в молодости времени не было.

— На полторы ставки работал. А потом же надо было двух дочерей выучить, замуж отдать — это тоже большие хлопоты. Супруга, ныне покойная, всегда меня поддерживала. Это благодаря ей я стал большим человеком. Без нее я — что птица без крыла.

«Теперь легко читает мелкий шрифт в газете, хоть до этого 30 лет оперировал в очках»





Помимо скандинавской ходьбы, пенсионер практикует еще и тибетскую гимнастику. Каждое утро отводит 20 минут на специальные упражнения: массирует активные точки на лице, мочки ушей.

— И шею обязательно, — добавляет дедушка. — Посмотрите, у меня сзади на ней ни одной «борозды» нет.

Потом Владимир Иванович тренирует глаза: смотрит поочередно вдаль-вблизь, вниз-вверх, влево-вправо. Уверяет, что эта гимнастика помогла ему улучшить зрение: пенсионер теперь легко читает мелкий шрифт в газете, хоть до этого 30 лет оперировал в очках.

С возрастом бывший хирург стал следить за питанием.

— Ем больше растительной пищи. Капусту заготавливаю: 60−70 килограммов беру на базаре и квашу. Картошку люблю. А вот макароны ем очень редко. Любимое блюдо? Драники. Я хорошо готовлю, умею делать холодец, щи. Научился, еще когда в институте учился и жил в общежитии. У меня собственные рецепты были. Когда варил что-нибудь, такой запах шел, что даже соседки просили: «Дайте хоть ложечку попробовать».





Владимир Иванович советует придерживаться графика питания: завтрак, обед и ужин — в одно и то же время каждый день. Меню должно быть разнообразным и обязательно включать овощи и фрукты.

— Мужчины у нас мало живут, это беда, — вздыхает пенсионер. — Почему? Нарушают режим питания и, надо честно признаться, выпивают часто.

Как ему самому удалось дожить до стольких лет и сохранить бодрость? Собеседник отвечает: дело в генах и физкультуре.

— Еще я верю в высшие силы. Видимо, там расписано, кому сколько суждено.

Напоследок просим Владимира Ивановича дать совет: как сохранить здоровье?

— Надо все спокойно переносить. Не нервничать, не ругаться. Уважать мнение каждого человека. Не быть злопамятным и всем прощать. Я прожил 80 с хвостиком лет, и у меня нет врагов.