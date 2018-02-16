В ГЦК «Победа» будет работать универсальная выставка-ярмарка «Святочны кiрмаш»

22-25 февраля 2018 года традиционно накануне празднования Дня защитников Отечества и Международного женского дня 8 марта в городском Центре культуры «Победа» (ул. Владимира Ленина, 31) пройдет ежегодная республиканская универсальная выставка-ярмарка «Святочны кiрмаш».

Организаторы мероприятия – Оршанский районный исполнительный комитет и Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.

Свои выставочные стенды разместят более 40 участников из Витебска, Минска, Бобруйска, Гомеля, Могилева, Брянска и других городов Беларуси и России. Как всегда, свою продукцию широко представят оршанские предприятия, индивидуальные предприниматели. Посетители смогут приобрести товары для дома, одежду, обувь, продукты питания, косметику, галантерею, текстильные изделия и многое другое по ценам производителя. В рамках мероприятия пройдут акции. В выставке-ярмарке примут участие такие известные предприятия республики, как «Алеся» – женский трикотаж, «Красный пищевик», «Коммунарка», «Глубокский молочноконсервный комбинат», «Иваси-Торг» и др. Также участники приготовили для гостей выставки-ярмарки дегустации продукции, мастер-классы, показ моделей и т. д.

Остается добавить, что официальное открытие выставки-ярмарки состоится 22 февраля в 11.00. Время работы 22-24 февраля с 10.00 до 19.00, 25 февраля – с 9.00 до 14.00.