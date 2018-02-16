ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский инвестор откроет в Дубровенском районе гостинично-развлекательный комплекс за $12 млн

16.02.2018 09:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Российский инвестор вложил 12 млн долларов в создание объекта придорожного сервиса в Дубровенском районе, сообщили в облисполкоме.

Объект включает гостиницу на 20 номеров (60 мест), развлекательный центр и стоянку на 100 машин. Здесь планируют создать 400 новых рабочих мест. Средняя заработная плата сотрудников должна составить 1,3 тысячи рублей.

Инвестдоговор о строительстве объекта придорожного сервиса на 608-м км дороги Брест — граница России Витебский облисполком и компания «БелРосТоргСбыт» заключили в конце 2011 года. Проектные и подготовительные работы начались в 2012 году. Гостинично-развлекательный комплекс торжественно откроют 16 февраля.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 158
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский инвестор - компания "БелРосТоргСбыт" - вложил в объект 12 млн долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Сеть попали фото Huawei P20 Lite с "монобровью"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика