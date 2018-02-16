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Российский инвестор откроет в Дубровенском районе гостинично-развлекательный комплекс за $12 млн
Российский инвестор вложил 12 млн долларов в создание объекта придорожного сервиса в Дубровенском районе, сообщили в облисполкоме.
Объект включает гостиницу на 20 номеров (60 мест), развлекательный центр и стоянку на 100 машин. Здесь планируют создать 400 новых рабочих мест. Средняя заработная плата сотрудников должна составить 1,3 тысячи рублей.
Инвестдоговор о строительстве объекта придорожного сервиса на 608-м км дороги Брест — граница России Витебский облисполком и компания «БелРосТоргСбыт» заключили в конце 2011 года. Проектные и подготовительные работы начались в 2012 году. Гостинично-развлекательный комплекс торжественно откроют 16 февраля.
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Российский инвестор - компания "БелРосТоргСбыт" - вложил в объект 12 млн долларов.
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