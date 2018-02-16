Российский инвестор откроет в Дубровенском районе гостинично-развлекательный комплекс за $12 млн

Российский инвестор вложил 12 млн долларов в создание объекта придорожного сервиса в Дубровенском районе, сообщили в облисполкоме.

Объект включает гостиницу на 20 номеров (60 мест), развлекательный центр и стоянку на 100 машин. Здесь планируют создать 400 новых рабочих мест. Средняя заработная плата сотрудников должна составить 1,3 тысячи рублей.

Инвестдоговор о строительстве объекта придорожного сервиса на 608-м км дороги Брест — граница России Витебский облисполком и компания «БелРосТоргСбыт» заключили в конце 2011 года. Проектные и подготовительные работы начались в 2012 году. Гостинично-развлекательный комплекс торжественно откроют 16 февраля.