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За разбитый ради страховки Bentley и "стреляющую ручку Бонда" бизнесмен из Бреста получил немалый срок
16 февраля в суде Московского района огласили приговор
Суд признал мужчину виновным по четырем статьям Уголовного кодекса: мошенничество, подстрекательство к даче взятки, заведомо ложный донос, незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия. По совокупности преступлений директору одной из компаний Бреста назначили 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.
Кроме того, обвиняемого обязали выплатить одному из потерпевших почти 22 тысячи рублей имущественного ущерба, а также вернуть более 60 тысяч рублей, который он получил от страховщика за разбитый Bentley. Мужчине также придется вернуть в доход государства около 108 тысяч рублей незаконно приобретенной выгоды.
По версии обвинения, обвиняемый в 2013—2015 годах завладел 40 тысячами долларов и 317 миллионами неденоминированных рублей своих знакомых под разными предлогами. Один из них — передача взятки должностным лицам.
Он же в 2015 году сделал заведомо ложное сообщение в правоохранительные органы о повреждении его автомобиля Bentley Continental неустановленным лицом и получил 492 миллиона неденоминированных рублей страховых выплат. Позже выяснилось, что мужчина сам повредил свое авто ради страховых выплат.
Во время обыска в доме предпринимателя правоохранители изъяли устройство, внешне схожее с автоматической ручкой, имеющее в своей конструкции элементы огнестрельного оружия. Как отметили эксперты, данная конструкция напоминает «стреляющую ручку», которую использовал секретный агент Джеймс Бонд. Она пригодна для стрельбы патронами калибра 5,6 мм.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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За разбитый ради страховки Bentley и "стреляющую ручку Бонда" бизнесмен из Бреста получил немалый срок
У предпринимателя также конфисковали имущество и обязали выплатить потерпевшему, страховщику и государству около 90 тысяч долларов.
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