16 февраля в суде Московского района огласили приговор 33-летнему жителю Бреста , который хранил огнестрельную ручку Джеймса Бонда и разбил свой Bentley ради страховки.



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Суд признал мужчину виновным по четырем статьям Уголовного кодекса: мошенничество, подстрекательство к даче взятки, заведомо ложный донос, незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия. По совокупности преступлений директору одной из компаний Бреста назначили 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Кроме того, обвиняемого обязали выплатить одному из потерпевших почти 22 тысячи рублей имущественного ущерба, а также вернуть более 60 тысяч рублей, который он получил от страховщика за разбитый Bentley. Мужчине также придется вернуть в доход государства около 108 тысяч рублей незаконно приобретенной выгоды.

По версии обвинения, обвиняемый в 2013—2015 годах завладел 40 тысячами долларов и 317 миллионами неденоминированных рублей своих знакомых под разными предлогами. Один из них — передача взятки должностным лицам.

Он же в 2015 году сделал заведомо ложное сообщение в правоохранительные органы о повреждении его автомобиля Bentley Continental неустановленным лицом и получил 492 миллиона неденоминированных рублей страховых выплат. Позже выяснилось, что мужчина сам повредил свое авто ради страховых выплат.

Во время обыска в доме предпринимателя правоохранители изъяли устройство, внешне схожее с автоматической ручкой, имеющее в своей конструкции элементы огнестрельного оружия. Как отметили эксперты, данная конструкция напоминает «стреляющую ручку», которую использовал секретный агент Джеймс Бонд. Она пригодна для стрельбы патронами калибра 5,6 мм.



Стреляющая ручка, которую изъяли при обыске. Фото: ГКСЭ

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.