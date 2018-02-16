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В Гомеле Оpel на пешеходном переходе сбил женщину

16.02.2018 14:26 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло 15 февраля около семи часов утра в Советском районе.


65-летний водитель автомобиля Opel Meriva двигался по проспекту Октября со стороны улицы Богдана Хмельницкого в направлении Карбышева, сообщила старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Анна Ковалева. На пересечении с улицей Жукова мужчина не пропустил пешехода — 58-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому, обозначенному дорожными знаками пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимационное отделение областной клинической больницы.

 
 
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65-летний водитель Opel Meriva двигался по проспекту Октября со стороны улицы Богдана Хмельницкого в направлении Карбышева. На пересечении с улицей Жукова мужчина не...

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