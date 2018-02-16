В Гомеле Оpel на пешеходном переходе сбил женщину

ДТП произошло 15 февраля около семи часов утра в Советском районе.





65-летний водитель автомобиля Opel Meriva двигался по проспекту Октября со стороны улицы Богдана Хмельницкого в направлении Карбышева, сообщила старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Анна Ковалева. На пересечении с улицей Жукова мужчина не пропустил пешехода — 58-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому, обозначенному дорожными знаками пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимационное отделение областной клинической больницы.