|
Как с холста
16.02.2018 — Разное | Минский курьер
Колоритная живопись — прямиком из Латвии. Выставка «Художественная школа имени Яна Розенталя» работает в галерее Михаила Савицкого по 4 марта
В экспозиции — более 60 лучших произведений выпускников, преподавателей и студентов одного из старейших учебных заведений художественного профиля Латвии. Демонстрируются картины, созданные с 1950 года. Экспозиция не просто знакомит с историей школы, она дает представление о направлениях современного художественного образования в целом, помогает увидеть актуальные тенденции в искусстве.
Выставка открыта по 4 марта.
Проект реализован при поддержке Посольства Латвийской Республики в Республике Беларусь совместно с Национальной школой искусств имени Яна Розенталя в Латвии и Витебским государственным университетом имени П. М. Машерова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Колоритная живопись — прямиком из Латвии. Выставка «Художественная школа имени Яна Розенталя» работает в галерее Михаила Савицкого по 4 марта В...
|
Архив (Разное)
Комментарии