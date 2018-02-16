Как с холста

Колоритная живопись — прямиком из Латвии. Выставка «Художественная школа имени Яна Розенталя» работает в галерее Михаила Савицкого по 4 марта

В экспозиции — более 60 лучших произведений выпускников, преподавателей и студентов одного из старейших учебных заведений художественного профиля Латвии. Демонстрируются картины, созданные с 1950 года. Экспозиция не просто знакомит с историей школы, она дает представление о направлениях современного художественного образования в целом, помогает увидеть актуальные тенденции в искусстве.



Национальная школа искусств имени Яна Розенталя — настоящая кузница мастеров. Сегодня кроме академического рисунка, скульптуры, живописи и фотографии там обучают компьютерной графике, анимации, дизайну. Ориентация на классику и творческое наследие не мешает осваивать новации и экспериментировать.

Выставка открыта по 4 марта.

Проект реализован при поддержке Посольства Латвийской Республики в Республике Беларусь совместно с Национальной школой искусств имени Яна Розенталя в Латвии и Витебским государственным университетом имени П. М. Машерова.