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Минфин о переговорах с МВФ: «несколько законсервированы»
16.02.2018 15:14 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов заявил, что переговоры Минска с Международным валютным фондом (МВФ) по кредитной программе «несколько законсервированы».
По его словам, причина — отсутствие взаимопонимания в скорости проведения предлагаемых МВФ реформ.
«Но работа с ними продолжается в плановом рабочем порядке», — цитирует слова Селиверстова
Заместитель министра финансов отметил, что часть документов, которые предложили эксперты МВФ, уже принята. Однако договориться не удалось по скорости преобразований в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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Заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов заявил, что переговоры Минска с Международным валютным фондом (МВФ) по кредитной программе «несколько...
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