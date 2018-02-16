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Минфин о переговорах с МВФ: «несколько законсервированы»

16.02.2018 15:14 — Разное | Ежедневник  
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Минфин о переговорах с МВФ: «несколько законсервированы»

фото: ria.ru

Заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов заявил, что переговоры Минска с Международным валютным фондом (МВФ) по кредитной программе «несколько законсервированы».

По его словам, причина — отсутствие взаимопонимания в скорости проведения предлагаемых МВФ реформ.

«Но работа с ними продолжается в плановом рабочем порядке», — цитирует слова Селиверстова БЕЛТА.

Заместитель министра финансов отметил, что часть документов, которые предложили эксперты МВФ, уже принята. Однако договориться не удалось по скорости преобразований в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов заявил, что переговоры Минска с Международным валютным фондом (МВФ) по кредитной программе «несколько...

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