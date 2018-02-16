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Сколько белорусы возмещают за отопление и электроэнергию, а сколько - субсидируется
Население возмещает около 80% затрат за потребляемую электроэнергию, 20% — за тепловую, сообщил заместитель гендиректора «Белэнерго» Сергей Шебеко, передает БЕЛТА.
«В настоящее время население оплачивает около 80% затрат, понесенных энергосистемой на производство электрической энергии, и около 20% — за тепловую. У соседей в Европе население платит по более высоким тарифам», — сказал Сергей Шебеко.
По его словам, «политика повышения тарифов на электрическую и тепловую энергию коррелируется, исходя из покупательской способности населения. «Соответствующие решения принимаются только в увязке с темпом роста доходов домашних хозяйств», — добавил заместитель гендиректора «Белэнерго».
Уровень оплаты за потребленную энергию в Беларуси в 2017 году составил 99,2%, что на 3,6 процентного пункта выше уровня 2016 года.
По данным «Белэнерго», уровень возмещения населением затрат за оказание услуг по теплоснабжению в 2003 году
Заметно сократился с 2003 года также и уровень возмещения населением затрат на оказание услуг по электроснабжению. Так, в 2003 году этот показатель составлял 107%, то есть государство осталось в плюсе за оказанные услуги. Но дальше уровень возмещения стал падать. В 2006 году он составлял 86%, в 2011-м — 37%, в 2012-м — 32%.
Дальше белорусы стали больше возмещать за потребленную электроэнергию. В 2013 году этот показатель вырос до 53%, в 2014-м — до 82%, а в 2015-м — упал до 75%.
Напомним, в начале января Александр Лукашенко
Установленный с 1 января тариф на услуги ЖКХ позволяет к середине нынешнего года достигнуть 100% оплаты основных услуг, кроме тепловой энергии,
Напомним, в августе прошлого года министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов на расширенном заседании Президиума Совета Республики и Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней палате парламента
Однако выход на полную оплату коммуналки планировался с учетом проведенной индексации тарифов на ЖКУ
Напомним, в десятку самых дорогих товаров и услуг по итогам прошлого года
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Уровень оплаты за потребленную энергию в Беларуси в 2017 году составил 99,2%, сообщили в "Белэнерго".
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