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У гостиницы "Беларусь" будут строить развлекательный центр: экологичность предлагают обсудить

16.02.2018 15:20 — Разное | Tut.by  
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В начале лета на улице Сторожевской, 11 начнут строить молодежный развлекательный центр. Заказчиком объекта выступает ЗАО «Комкон». 19 февраля в администрации Центрального района пройдет общественное обсуждение отчета о том, как будущий развлекательный центр повлияет на экологию района.


Изображение: предоставлено ЗАО «Комкон»

На участке возле набережной Свислочи и гостиницы «Беларусь» появится здание площадью почти 17 тысяч квадратных метров.


Изображение: предоставлено ЗАО «Комкон»

Надземная часть объекта будет не выше четырех этажей, с административной частью, выставочными залами, помещениями общепита, конференц-залом, подземным гаражом-стоянкой, многозальным кинотеатром и прочими развлекательными площадками.

Два подземных этажа займут отдельный гараж-стоянка на 130 машино-мест, а также зона технических помещений.


Изображение: предоставлено ЗАО «Комкон»

Разработкой архитектурного проекта занималась архитектурная компания «Воробьев и партнеры».


В отчете по ОВОС объекта «Строительство молодежного развлекательного центра по ул. Сторожевской, 11», который представят в понедельник на общественное обсуждение, говорится, что проектируемое здание попадает в границы зоны охраны ландшафта исторического центра Минска. Расстояние от будущего развлекательного комплекса до реки Свислочь — 50 метров. Это, согласно документам, вписывается в нормативы. Министерством культуры Республики Беларусь согласовано размещение проектируемого объекта на выделенной территории, говорится в отчете по ОВОС.


Изображение: предоставлено ЗАО «Комкон»

 Планируемая дата ввода в эксплуатацию — декабрь 2019 года.

Общественное обсуждение отчета по ОВОС пройдет 19 февраля в 18.00 в администрации Центрального района (ул. Мельникайте, 6, 3-ий этаж, актовый зал).

 
Теги: Минск
 
 
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