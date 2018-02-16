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В Витебской области наблюдать за выборами будут представители 20 партий и общественных организаций

16.02.2018 — Разное | Аршанская газета  
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Представители 20 партий и общественных организаций аккредитовались в качестве наблюдателей при избирательных комиссиях всех уровней в Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии.

Всего избиркомы аккредитовали 4 тыс. 323 наблюдателя. Как показывает практика прошлых выборов, к основному дню голосования их количество еще увеличится, но уже сейчас это на 12% больше данных на день выборов кампании 2014 года. Около 91% наблюдателей будут работать в участковых избиркомах.

В окружных комиссиях по выборам депутатов областного Совета приступили к наблюдению 167 человек, или примерно по три наблюдателя на избирком. Общественные объединения направили примерно 3,6 тыс. представителей в комиссии, что составляет 83% от общего количества наблюдателей. В том числе БРСМ аккредитовал более 870 членов (20,1%), Федерация профсоюзов Беларуси — 853 (19,7%), РОО «Белая Русь» — 711 (16,4%), Белорусское общественное объединение ветеранов — 569 (13,2%), Белорусский союз женщин — 220 (5,1%), семь человек представляют Белорусский Хельсинкский Комитет, еще 347 — другие общественные объединения.

От политических партий участвуют в наблюдении КПБ, аккредитовавшая при избиркомах более 70 активистов. Белорусская партия левых «Справедливый мир» мобилизовала для наблюдения 36 представителей, Объединенная гражданская партия — 13, Партия БНФ — 10, Республиканская партия труда и справедливости — 5 человек, ЛДП представляют три наблюдателя. Кроме того, трудовые коллективы направили в избиркомы 361 наблюдателя, граждане — 246 представителей.

Всего в Витебской области образован 221 территориальный избирком, в том числе 192 сельских, 21 районный, 2 поселковых, 5 городских и одна областная комиссия, а также 798 участковых избирательных комиссий. На выборах 18 февраля 2018 года в регионе предстоит избрать 3112 депутатов местных Советов.

 
 
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Представители 20 партий и общественных организаций аккредитовались в качестве наблюдателей при избирательных комиссиях всех уровней в Витебской области,...

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