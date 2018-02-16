Если золото не блестит: правила очищения золотых украшений



Следуя логике народной мудрости о том, что не все блестящие предметы — золото, то изделия из этого металла просто обязаны сверкать. Но украшения со временем тускнеют, на них появляется окись. Тогда возникает вопрос, как чистить золото, чтобы оно приобрело былую красоту и первоначальный вид.

Выбираем правильный способ очистки золота





Если кто думает, что все украшения очищаются одним способом, то он заблуждается. Варианты подбираются с учетом особенностей конкретного вида. В таком деле нет быть мелочей. При этом учитывается цвет изделия, тип покрытия, наличие камней, степень загрязнения.

Если вы посетите ювелирные магазины Минска , продавцы проконсультируют вас, как чистить золото правильно, чтобы не нанести изделию вред. Кроме этого, предложат ассортимент ювелирной косметики, которая поможет в уходе за украшениями.

Чистим белое золото





Варианты стандартного очищения украшений не всегда подходят для изделий из сплавов драгоценных металлов, знакомых под названием «белое золото». В состав входит медь и никель, а поверхность покрыта родием. Это требует более мягкого и щадящего ухода.

Для очистки подходит мягкая ветошь, салфетки, жидкое мыло или шампунь, нашатырь. Делают мыльный раствор, которым протирают изделия, не оставляя их надолго. Привлекательность сильно загрязненные вещи замачивают в растворе, удаляя затем грязь ветошью.

Не следует использовать соляные растворы, зубную пасту, порошок.

Уход за золотыми украшения с жемчугом и камнями





Натуральная жемчужина очень хрупкая. При неправильном обращении она может треснуть или рассыпаться. Очищают жемчуг мягкой кисточкой, смоченной в растворе мыла, шампуня, моющего средства. Затем промывают и насухо вытирают.

Если перед вами стоит задача почистить золото с камнями, то следует следовать следующим рекомендациям. Чтобы приклеенный камешек не ослаб и не выпал, не следует держать его долго в воде. Лучше почистить его ветошью или зубной щеткой, смоченной в спирте или одеколоне. Потом быстро промыть, стряхнув капли воды.

Если в кулонах, сережках, колечках присутствуют камни мягкого типа: янтарь, малахит, бирюза или коралл — тогда существуют некоторые правила о том, как чистить золото без применения уксуса, нашатыря, порошков, паст. Драгоценности с бирюзой лучше отнести в ювелирную мастерскую, так как этот камень очень капризен в уходе. В остальных случаях следует избегать при чистке жестких щеток (которые могут поцарапать камень) и кислот (камень может стать мутным). Приветсвуется использование мягких салфеток из магазина оптики.

Мыльным раствором с жидким мылом, шампунем или раствором нашатыря чистят драгоценности с бриллиантами. Их опускают в жидкость (при необходимости замачивают на полчаса), затем обрабатывают ватной палочкой. После чего ополаскивают и хорошо вытирают.

Особого подхода требуют изделия со вставками, инкрустациями, рельефными рисунками. Здесь на помощь вам придет ватная палочка, старая зубная щетка и зубочистка с ватой на кончике. Смачиваем в мыльном растворе и пытаемся аккуратно удалить загрязнения. Если они застаревшие, предварительно можно замочить их.

Если украшение потемнело, значит, в его составе есть цинк, никель, палладий, серебро. Это отмечается в знаке пробы: чем она ниже, тем больше в сплаве других металлов. Для придания таким изделиям первоначального вида, применяют специальную пасту. Можно использовать также раствор из воды, перекиси водорода, нашатыря и жидкого мыла.

Совет в заключение





Если вы решили одновременно чистить золото и серебро, то не спешите. В отличие от золота, серебро — прихотливый и нежный металл. Он не переносит контакта с щелочами, йодом, солью. Поэтому сделайте для серебряных украшений отдельный санитарный день.

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