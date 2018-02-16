|
Если золото не блестит: правила очищения золотых украшений
Содержание:
Выбираем правильный способ очистки золота
Если кто думает, что все украшения очищаются одним способом, то он заблуждается. Варианты подбираются с учетом особенностей конкретного вида. В таком деле нет быть мелочей. При этом учитывается цвет изделия, тип покрытия, наличие камней, степень загрязнения.
Если вы посетите
Чистим белое золото
Варианты стандартного очищения украшений не всегда подходят для изделий из сплавов драгоценных металлов, знакомых под названием «белое золото». В состав входит медь и никель, а поверхность покрыта родием. Это требует более мягкого и щадящего ухода.
Для очистки подходит мягкая ветошь, салфетки, жидкое мыло или шампунь, нашатырь. Делают мыльный раствор, которым протирают изделия, не оставляя их надолго. Привлекательность сильно загрязненные вещи замачивают в растворе, удаляя затем грязь ветошью.
Не следует использовать соляные растворы, зубную пасту, порошок.
Уход за золотыми украшения с жемчугом и камнями
Натуральная жемчужина очень хрупкая. При неправильном обращении она может треснуть или рассыпаться. Очищают жемчуг мягкой кисточкой, смоченной в растворе мыла, шампуня, моющего средства. Затем промывают и насухо вытирают.
Если перед вами стоит задача почистить золото с камнями, то следует следовать следующим рекомендациям. Чтобы приклеенный камешек не ослаб и не выпал, не следует держать его долго в воде. Лучше почистить его ветошью или зубной щеткой, смоченной в спирте или одеколоне. Потом быстро промыть, стряхнув капли воды.
Если в кулонах, сережках, колечках присутствуют камни мягкого типа: янтарь, малахит, бирюза или коралл — тогда существуют некоторые правила о том, как чистить золото без применения уксуса, нашатыря, порошков, паст. Драгоценности с бирюзой лучше отнести в ювелирную мастерскую, так как этот камень очень капризен в уходе. В остальных случаях следует избегать при чистке жестких щеток (которые могут поцарапать камень) и кислот (камень может стать мутным). Приветсвуется использование мягких салфеток из магазина оптики.
Мыльным раствором с жидким мылом, шампунем или раствором нашатыря чистят драгоценности с бриллиантами. Их опускают в жидкость (при необходимости замачивают на полчаса), затем обрабатывают ватной палочкой. После чего ополаскивают и хорошо вытирают.
Особого подхода требуют изделия со вставками, инкрустациями, рельефными рисунками. Здесь на помощь вам придет ватная палочка, старая зубная щетка и зубочистка с ватой на кончике. Смачиваем в мыльном растворе и пытаемся аккуратно удалить загрязнения. Если они застаревшие, предварительно можно замочить их.
Если украшение потемнело, значит, в его составе есть цинк, никель, палладий, серебро. Это отмечается в знаке пробы: чем она ниже, тем больше в сплаве других металлов. Для придания таким изделиям первоначального вида, применяют специальную пасту. Можно использовать также раствор из воды, перекиси водорода, нашатыря и жидкого мыла.
Совет в заключение
Если вы решили одновременно чистить золото и серебро, то не спешите. В отличие от золота, серебро — прихотливый и нежный металл. Он не переносит контакта с щелочами, йодом, солью. Поэтому сделайте для серебряных украшений отдельный санитарный день.
Найти мастерскую, где выполняют
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Архив (Разное)
Комментарии