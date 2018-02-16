﻿ 28 сэйвов вратаря минского "Динамо" позволили Швеции обыграть Германию на Олимпиаде. 21.by
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28 сэйвов вратаря минского "Динамо" позволили Швеции обыграть Германию на Олимпиаде

16.02.2018 17:47 — Разное | Tut.by  
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Блестящая игра вратаря минского «Динамо» Юнаса Энрота позволила сборной Швеции обыграть команду Германии на олимпийском хоккейном турнире — 1:0.

Единственная шайба в матче была заброшена на второй минуте Виктором Столбергом. После этого игра выровнялась, а Энроту пришлось сделать 28 сэйвов, чтобы гарантировать своей команде победу.


Reuters

В другом матче группы Финляндия одержала вторую уверенную победу. Со счетом 5:1 была повержена Норвегия. Дублем у финнов отметился 18-летний Эли Толванен, в активе которого уже шесть очков. Еще по одной шайбе забросили Велли-Матти Савинайнен, Сами Леписте и Сакари Маннинен. Единственный гол норвежцев в активе Патрика Торесена.

После двух туров Швеция и Финляндия лидирует в группе «В» с шестью очками, Норвегия и Германия зачетных баллов пока не имеют.

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Блестящая игра вратаря минского "Динамо" Юнаса Энрота позволила сборной Швеции обыграть команду Германии на олимпийском хоккейном турнире - 1:0.

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