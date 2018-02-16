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Олимпийская чемпионка Гуськова определилась с адресом финансовой поддержки в 15 тысяч рублей
Олимпийская чемпионка Анна Гуськова сразу
Выбор обладательницы золотой медали был прост и понятен: в данном центре она регулярно занимается и тренируется, там же растет и новая смена нашим победителям.
Николай Козеко лучше всех знает толк в преемственности и традициях, а еще он нередко помогает спортсменам совершить олимпийский выбор. Вот и в этот раз Анна перед окончательным решением обратилась к Николаю Козеко за советом.
Анна Гуськова долгое время была стипендиаткой Президентского спортивного клуба (2010−2012, 2015 годы). Данный проект при поддержке Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма стартовал в Лондоне-2012, затем последовали Сочи-2014 и Рио-2016. Согласно условиям проекта «Олимпийский выбор», Президентский спортивный клуб предоставляет каждому чемпиону или призеру Игр право выбора детско-юношеской спортивной школы для оказания безвозмездной (спонсорской) помощи.
После того как спортсмен или команда называет школу или другое учреждение (как правило, выбор делается в пользу школы, где спортсмен начинал свою карьеру), Президентский спортивный клуб перечисляет туда определенную денежную сумму, которая может быть потрачена на инфраструктуру, экипировку или участие в соревнованиях. Эта сумма зависит от результата спортсмена или команды и составит: первое место — Br15 тыс., второе — Br10 тыс., третье — Br7,5 тыс.
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Олимпийская чемпионка Анна Гуськова сразу после победы сказала пресс-службе Президентского спортивного клуба о своем решении в рамках проекта "Олимпийский...
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