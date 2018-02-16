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Матч за Суперкубок пройдет в Минске

16.02.2018 20:19 — Разное | Tut.by  
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10 марта борисовский БАТЭ и брестское «Динамо» сыграют за первый трофей года на стадионе футбольного клуба «Минск».


Фото: АБФФ

Матч-открытие футбольного сезона третий раз примет столичная арена, расположенная по улице Маяковского и вмещающая около 3000 зрителей. До этого трофей пять раз разыгрывался в Минском футбольном манеже и однажды в Пинске на стадионе «Волна».

В матче за Суперкубок Беларуси с 2010 года принимают участие действующий чемпион и обладатель Кубка страны.

Борисовчане на правах чемпиона приняли участие во всех финалах и уже семь раз завоевывали Суперкубок Беларуси, в то время как брестчане первый раз поспорит за трофей на правах обладателя Кубка Беларуси сезона 2016/2017.

Стартовый свисток прозвучит в 16.30.

 
Теги: Минск
 
 
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10 марта борисовский БАТЭ и брестское "Динамо" сыграют за первый трофей года на стадионе футбольного клуба "Минск".

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