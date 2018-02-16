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Матч за Суперкубок пройдет в Минске
10 марта борисовский БАТЭ и брестское «Динамо» сыграют за первый трофей года на стадионе футбольного клуба «Минск».
Матч-открытие футбольного сезона третий раз примет столичная арена, расположенная по улице Маяковского и вмещающая около 3000 зрителей. До этого трофей пять раз разыгрывался в Минском футбольном манеже и однажды в Пинске на стадионе «Волна».
В матче за Суперкубок Беларуси с 2010 года принимают участие действующий чемпион и обладатель Кубка страны.
Борисовчане на правах чемпиона приняли участие во всех финалах и уже семь раз завоевывали Суперкубок Беларуси, в то время как брестчане первый раз поспорит за трофей на правах обладателя Кубка Беларуси сезона 2016/2017.
Стартовый свисток прозвучит в 16.30.
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10 марта борисовский БАТЭ и брестское "Динамо" сыграют за первый трофей года на стадионе футбольного клуба "Минск".
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