Футболистом БАТЭ стал опытный серб Слободан Симович, сообщает официальный сайт клуба .



Фото: ФК БАТЭ

29-летний новичок «желто-синих» является воспитанником ФК «Борац». С 14 лет выступал за юношеские команды «Войводины» и «Нови-Сада». За основной состав «Нови-Сада», игравший во втором по рангу дивизионе чемпионата Сербии, дебютировал в 2007 году.

Летом 2009-го перебрался в ряды представителя Суперлиги «Спартака» из Суботицы, а в феврале 2012-го подписал контракт с минским «Динамо» — и защищал цвета «бело-голубых» на протяжении трех сезонов, становился серебряным (2014) и бронзовым (2012, 2013) призером чемпионата страны, участвовал в групповом раунде Лиги Европы — 2014/15.

Затем Слободан выступал за словацкий «Слован» из Братиславы (2015−16), израильский «Хапоэль» из Кфар-Савы (2016−17), казахстанский «Актобе» (вторая половина 2017-го). И вот теперь присоединился к самому титулованному футбольному клубу Беларуси, чтобы помочь в выполнении поставленных самых серьезных задач.

На первом турецком сборе БАТЭ Симович сыграл в двух товарищеских спаррингах. Он стал пятым новобранцем борисовского клуба в новом сезоне.

Напомним, ранее с клубом подписали контракты сербские защитники Александар Филипович и Никола Василевич , а в декабре в команду пришли защитник Захар Волков и нападающий Максим Скавыш.