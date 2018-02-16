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Сербский защитник, выступавший за минское "Динамо", подписал контракт с БАТЭ

16.02.2018 20:37 — Разное | Tut.by  
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Футболистом БАТЭ стал опытный серб Слободан Симович, сообщает официальный сайт клуба.


Фото: ФК БАТЭ

29-летний новичок «желто-синих» является воспитанником ФК «Борац». С 14 лет выступал за юношеские команды «Войводины» и «Нови-Сада». За основной состав «Нови-Сада», игравший во втором по рангу дивизионе чемпионата Сербии, дебютировал в 2007 году.

Летом 2009-го перебрался в ряды представителя Суперлиги «Спартака» из Суботицы, а в феврале 2012-го подписал контракт с минским «Динамо» — и защищал цвета «бело-голубых» на протяжении трех сезонов, становился серебряным (2014) и бронзовым (2012, 2013) призером чемпионата страны, участвовал в групповом раунде Лиги Европы — 2014/15.

Затем Слободан выступал за словацкий «Слован» из Братиславы (2015−16), израильский «Хапоэль» из Кфар-Савы (2016−17), казахстанский «Актобе» (вторая половина 2017-го). И вот теперь присоединился к самому титулованному футбольному клубу Беларуси, чтобы помочь в выполнении поставленных самых серьезных задач.

На первом турецком сборе БАТЭ Симович сыграл в двух товарищеских спаррингах. Он стал пятым новобранцем борисовского клуба в новом сезоне.

Напомним, ранее с клубом подписали контракты сербские защитники Александар Филипович и Никола Василевич, а в декабре в команду пришли защитник Захар Волков и нападающий Максим Скавыш.

 
 
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Футболистом БАТЭ стал опытный серб Слободан Симович.

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