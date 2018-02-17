17 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где появится возможность получить бесплатно билеты на Национальный балет Грузии «Сухишвили» . Мероприятия пройдут 24 февраля в Бобруйске , 25 февраля — в Минске , 26 февраля в КЗ «Витебск» и 27 февраля — в Гомеле . Билеты на шоу в этих городах уже в продаже, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 23 февраля.





Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Сегодня стартовал розыгрыш на 1 двойной билет. Соответственно, победитель будет один. Счастливчика объявят в приложении «Афиши» 23 февраля. Он сможет выбрать любой город Беларуси, в котором будет выступать труппа.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

В «Сухишвили» все по-настоящему: жгучая страсть, невероятная скорость, грациозность и женственность грузинских женщин, которые парят над сценой, даже не соприкасаясь с паркетом, и искры от опасных танцев горячих грузинских мужчин. Кстати, визитная карточка ансамбля — «Танец на пальцах». Это знаменитое хореографическое движение, которое требует высочайшего мастерства танцовщика. Ему начинают учиться с 5 лет и мастерство оттачивают на протяжении всей жизни. Кстати, в этом движении присутствует и элемент обольщения: издавна считалось, что становиться на колени перед красавицей неприемлемо, а вот на пальцы — особый шик и восторг.





Сегодня ансамбль состоит из 500 танцоров и собственного оркестра. За время существования коллектив побывал в более чем 250 турне, объездил 5 континентов и более 100 стран мира, провел 18 300 концертов, покорив своими выступлениями более 9 миллионов человек. В коллекции «Сухишвили» более 2500 сценических костюмов, многие их которых уже находятся в музее балета. К слову, Национальный балет Грузии «Сухишвили» застраховал свой танцевальный талант на 1 миллион лари — около 372 тысяч долларов. Это первый случай в истории страхования Грузии, когда танцевальный ансамбль застраховал весь состав коллектива, включая музыкантов.

Бобруйск, 24 февраля, Дворец искусств

Начало в 19.00.

Стоимость билетов: 50−80 руб. Купить билет Минск, 25 февраля, Дворец Республики

Начало в 19.00

Стоимость билетов: 32−132 руб. Купить билет Витебск, 26 февраля, КЗ «Витебск» Начало в 19.00 Стоимость билетов: 50−80 руб. Купить билет Гомель, 27 февраля, ОКЦ

Начало в 19.00

Стоимость билетов: 44−80 руб. Купить билет

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно будет посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.