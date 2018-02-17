Готовим домашний десерт из овсяного печенья. Смотрите, как мы это делали

В рамках инициированного «Простоквашино» кулинарного эксперимента « Давайте просто придумаем » известные минские шеф-повара, а также эксперты и историки по национальной кухне объединились, чтобы придумать новые блюда для белорусской Масленицы. А мы решили их сделать, чтобы наглядно показать процесс. В первом выпуске мы готовили «Мотальскiя гультайкi», во втором — торт из картошки , а сегодня — «Сырнік бабці Касі».





Ингредиенты: 450 г овсяного печенья

180 г сливочного масла

350 мл сливок

350 г жирного творога

160 г сахара

50 г сушеной клюквы

50 г сушеной вишни

10 г цукатов для украшения (по желанию) Мы брали для украшения свежий киви.

Приготовление:

Авторы рецепта: Александр Белый — автор книги «Хронiка Белай Русі» и более трехста статей по истории и культуре Беларуси, доктор гуманитарных наук (история), автор нескольких книг по истории питания в Литве и Беларуси, автор фундаментального исследования «Белая Русь», блоггер и журналист; Антон Каленик — шеф-повар, единственный в Беларуси обладель звания Wоrld Mаstеr Сhеf; Владимир Богдан — телеведущий на каналах «Беларусь-1» и «Беларусь-2».

У создателей блюда есть версия, что нынче популярный во всем мире чизкейк на самом деле произошел от… «Каралеўскага сырніка», который готовили в Гродно в начале прошлого столетия. Сохранились письменные подтверждения, что на рыночной площади Ивенца такой аутентичный «чизкейк» можно было купить у некой бабки Каси. Именно в честь нее и назвали современный десерт, в основе которого — печенье и сушеные ягоды.

Сперва растераем печенье в крошку. Это можно сделать это можно с помощью блендера, но мы делали вручную. Затем добавляем в печенье сливочное масло и замешиваем однородную массу. Это и станет основой для «сырніка» — да, всего два ингредиента.

Из смеси формируем порционные коржи с помощью формы. Мы сделали пластиковую, можно взять специальную, железную, или просто чашку. Отправляем заготовки в холодильник на полчаса для хорошей фиксации.

Приступим к начинке: избавляемся от комочков в твороге, замешивая его миксером. Если есть сито — можно пропустить массу через него. Затем взбиваем блендером сливки с сахаром. Получившееся добавляем к творогу и снова взбиваем все около одной минуты. Готово! Осталось лишь положить сушеные ягоды и… да, еще раз перемешать начинку.

Охлажденные коржи для десерта достаем из холодильника. Наверх выкладываем готовую творожную начинку. Теперь отправляем «сырнік» в разогретую духовку на 5−7 минут (при 200 градусах).

Когда десерт запечется, его нужно охладить. При подаче можно украсить сушеными ягодами и цукатами. Или как мы — свежим киви.

Пошаговое приготовление:



Растираем печенье в крошку



Затем добавляем в него масло



Замешиваем плотную основу для десертов. Мы делаем это руками: возможно, это не так эстетично, зато удобно и просто



Теперь приступим к начинке — по сути, основной части «Сырніка». Для нее приготовления кладем в миску жирный творог



Разбиваем комочки творога миксером до однородности массы



Дальше в отдельную емкость наливаем сливки…



…не забывая добавить к ним сахар



Взбиваем!



Переливаем взбитые сливки к творогу



Перемешиваем



В начинку добавляем сушеные ягоды



И еще раз взбиваем



На пергаменте для выпечки формируем основу для пирожного из печенья



Наверх выкладываем начинку



У нас получились такие мини-десерты. Отправляем их в духовку на 5−7 минут при 200 градусах



После того, как пирожное готово, охлаждаем его и украшаем сушеными ягодами и свежим киви. Да, это действительно так просто!

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Участниками проекта было создано 12 новых блюд для Масленицы. Суп из топинамбура уже стал настоящей сенсацией дегустаций «Простоквашино». Кныши с разными начинками превратились в застольную игру с гаданиями. Читайте истории и рецепты на сайте .