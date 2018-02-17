ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский лыжник Сергей Долидович снялся с Олимпиады

17.02.2018 09:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лыжник Сергей Долидович из-за проблем со здоровьем завершил выступление на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.


Сергей Долидович. Фото: БЕЛТА

Белорус во время лыжной гонки в скиатлоне 11 февраля сошел с дистанции. Причиной стало обострение заболевания дыхательной системы, связанное с бронхопроводимостью при физической нагрузке.

«После завершения гонки было проведено медицинское обследование и спортсмену был поставлен диагноз — заболевание верхних дыхательных путей. В соответствии с рекомендациями медицинского штаба Сергей Долидович был направлен в Минск для прохождения углубленного обследования и лечения. Штаб белорусской делегации оповестил организационный комитет Олимпийских игр о невозможном участии спортсмена в программе соревнований по лыжным гонкам», — отметили в пресс-службе.

Для Сергея Долидовича Олимпиада в Пхенчхане уже седьмая в карьере. Наиболее высокого результата на главных стартах четырехлетия он добился в 2014 году в Сочи, где занял пятое место в гонке с массового старта на 50 км.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 153
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорус во время лыжной гонки в скиатлоне 11 февраля сошел с дистанции. 16 февраля на старт гонки он не вышел.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Чехи обыграли Канаду на хоккейном турнире Олимпиады
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика