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Белорусский лыжник Сергей Долидович снялся с Олимпиады
Лыжник Сергей Долидович из-за проблем со здоровьем завершил выступление на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.
Белорус во время лыжной гонки в скиатлоне 11 февраля
«После завершения гонки было проведено медицинское обследование и спортсмену был поставлен диагноз — заболевание верхних дыхательных путей. В соответствии с рекомендациями медицинского штаба Сергей Долидович был направлен в Минск для прохождения углубленного обследования и лечения. Штаб белорусской делегации оповестил организационный комитет Олимпийских игр о невозможном участии спортсмена в программе соревнований по лыжным гонкам», — отметили в пресс-службе.
Для Сергея Долидовича Олимпиада в Пхенчхане уже седьмая в карьере. Наиболее высокого результата на главных стартах четырехлетия он добился в 2014 году в Сочи, где занял пятое место в гонке с массового старта на 50 км.
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Белорус во время лыжной гонки в скиатлоне 11 февраля сошел с дистанции. 16 февраля на старт гонки он не вышел.
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