«Вы бы видели, что здесь творится в день привоза», — рассказывает продавец брестского секонд-хенда «Хэппи Бум» Марина. TUT.BY познакомился с ассортиментом брестских «секондов», где топовый «шмот» соседствует с «поношкой», а из-за хорошей блузки с лейбой могут поругаться обеспеченная бизнес-леди и разнорабочая с зарплатой ниже среднегородской. Здесь можно найти свитшоты позапрошлогодних коллекций неизвестных брендов, кофту на уценке с дыркой под мышкой, а можно откопать почти новую сорочку Ralph Lauren за 12 рублей или джинсы Levi’s не дороже 25-ти.





Секонд-хенд «Хэппи Бум» на улице Гоголя занимает помещение на первом этаже новостроя. В четверг днем в зале немноголюдно. Две женщины рассматривают товар: одна — блузки, другая — кофты.

За столиком клиентов встречает продавец Марина. На ней — черный пуловер, темные джинсы. Все — из магазина, в котором она торгует. По словам девушки, обычно наплыв клиентов наблюдается в день привоза и дни скидок. Размер дисконта бывает разным: 20, 50, 70%. Периодически проходят дни тотальной распродажи — весь товар по 2 рубля. О грядущих акциях клиентов предупреждают СМС-рассылкой, подписаться можно на кассе.

— Очередь под дверями стоит. Мы в 10.00 открываемся, а в 9.30 уже очередь, — объясняет девушка.





Дни распродаж и поступления нового товара в «Хэппи Буме» напоминают «черные пятницы» в США: толпа забегает в торговый зал и несется к полкам. Один раз даже стекло в двери разбили.

По словам Марины, в дни привоза все равны. Даже сотрудники не могут отложить какую-то брендовую вещь для себя или знакомых. Если что-то понравилось — приходится покупать на общих основаниях.





— У нас вещи идут из Европы. Бывают хорошие брендовые вещи почти новые, попадаются вообще новые — с этикеточкой. Здесь много интересного. Бывает, Calvin Klein попадается.

По наблюдению продавца, в дни привоза молодежь забегает выискать бренды, люди постарше же больше обращают внимание на состояние.

— К нам приходят студенты, пенсионеры, и даже обеспеченные люди на хороших автомобилях приезжают. Я смотрю, девушка приехала на Mercedes, зашла к нам, что-то купила и ушла. Это раньше люди «секондов» стеснялись, сейчас — нет. Здесь можно купить хорошую вещь за копейки. Даже ругаются иногда за хорошую вещь: мол, я первая взяла — нет, я!

Марина говорит, что охотники за брендами «тарятся» в «секондах» не только для себя: хорошую вещь можно постирать, а затем перепродать с неплохой накруткой.

В «Хэппи Бум» день привоза давно прошел, поэтому на вешалках остались вещи малоизвестных брендов, но все еще можно легко найти кофты, кардиганы, пуловеры и блузки H&M, куртки молодежной марки Atmosphere, мужские сорочки Ralph Lauren, Mexx, Jack&Jones, спортивные футболки Nike. Цены — ниже, чем просят за ту же «турцию» в бутиках или на рынке.





— Платья у нас стоят около 15 рублей, блузки есть по 12, свитера, кофты — 10−12 рублей, куртки где-то от 25-ти начинаются. Если есть какой-то брак или пятнышко, товар продается по сниженной цене, — рассказала девушка.

Когда на вешалках остается неходовой товар, в магазине объявляют акцию «Все по два рубля» — чтобы освободить место под новый привоз. Такие дни вызывают среди клиентов не менее ажиотажный спрос, чем новые поступления.

— У нас одна женщина столько пакетов собрала, что домой их относила в два подхода.





«Может, еще дорасту, это же фирма»

Ирина торгует в «секонде» в пяти минутах от «Хэппи Бума» — магазины подержанной одежды в Бресте сейчас почти на каждом шагу (и это не фигурально). На окнах торговой точки перечислены модные молодежные бренды, у входа — рекламный щит с надписью «Одежда из Европы для всей семьи». Магазин поменьше, чем у конкурентов, ассортимент и марки примерно те же: H&M, Mexx, United Сolors of Benetton, — и гора товара от менее известных представителей европейского масс-маркета.





В небольшом помещении магазина две женщины среднего возраста выбирают одежду.

— К нам приходят все: бабушки, врачи, работники районной администрации. Вещи хорошие. Люди довольны. Есть и те, кто охотится за брендами — в основном подростки. Они забегают, «шерстят» все отделы, читают этикетки и убегают, если ничего не нашли. Как-то подросток хотел купить себе куртку. Она ему большая была: 52-го размера, а сам он носит 44-й. Смеялся: «Может, еще дорасту, это же фирма и за копейки».

Система работы здесь несколько отличается от конкурентов. Товар вывешивается по мере поступления, скидки устанавливаются на каждую позицию отдельно. Ирина говорит, что поток клиентов идет равномерно в течение дня.

— Мешками не берут. Разве что большими пакетами. Бывает, сразу и по пять вещей. Есть постоянные клиенты.

«От низших слоев до высших»

Магазин «ТОПсэконд» находится возле старого корпуса БрГУ и автовокзала. В зале гостей встречают продавцы Ольга и Наталья.





Выбор брендов повседневной одежды в «ТОПсэконд» мало чем отличается от предыдущих двух магазинов, зато здесь много спортивных вещей. По словам продавцов спрос на «спорт» стабильно высокий.

— У нас бывает очень много велосипедистов. Когда приходит товар для спортсменов, расходится на ура. Спортивную лучше всего берут, если она в хорошем состоянии. Просто ее немного, и новая она очень дорогая, — объяснила Наталья.





Цены на одежду привлекательные: платье — в среднем около 20 рублей, женские джинсы, брюки — по 15.

— Поток клиентов у нас стабильный. Пополнение товара — каждую субботу. (…) А контингент очень разный, — объяснила Наталья.

— От низших слоев до высших, — уточняет Ольга. Говорит, «секондом» в Бресте уже давно не брезгуют — невзирая на доходы и статус.



